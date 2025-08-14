A fost semnat contractul de 2,1 miliarde lei pentru modernizarea unei căi ferate importante din sudul țării

CFR Infrastructură anunță că a fost semnat contractul pentru modernizarea completă a liniei de cale ferată București – Jilava – Giurgiu Nord Frontieră. Valoarea contractului este 2,1 miliarde lei, fără TVA, iar 30 de luni sunt alocate execuției lucrărilor.

De la București la Giurgiu sunt două variante de traseu cu trenul: cel care va fi modernizat (via Gara Progresu – Comana) și cel ocolit (pe la Videle). Un drum care cu mașina este făcut într-o oră, durează mult peste două ore pe calea ferată. Acum 25 de ani, cele mai rapide trenuri făceau o oră și jumătate de la București la Giurgiu. Din 2005, trenurile internaționale spre Bulgaria și Turcia ocolesc pe la Videle, așa că drumul București – Sofia durează peste zece ore.

Procedura de achiziție publică a fost adjudecată de Asocierea RailWorks, formată din ARCADA Company – lider de asociere – și ALSTOM Transport S.A. Acum s-a semnat contractul de proiectare și execuție. Oferta câștigătoare fusese anunțată în ianuarie de CFR SA.

Vor fi modernizați 93 de km, scopul fiind să se reducă timpul de parcurs, iar Giurgiu să devină mai interesant pentru investitori. Nu este inclusă în acest „lot 2” porțiunea Vidra – Comana care a fost modernizată anii trecuți, când s-a construit și noul pod de la Grădiștea.

Durata totală a contractului este de 158 de luni, din care 6 luni sunt alocate activității de proiectare, 30 de luni execuției lucrărilor, garanție 120 luni și activități după recepția finală 2 luni.

Obiectivul de investiții se numește „Modernizarea infrastructurii de cale ferată dintre stațiile CF București Nord – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră – Lot 2”.

Efecte scontate ale acestei modernizări