A început construcția celui mai mare parc fotovoltaic din România

Compania austriacă Enery a început construcția celui mai mare parc fotovoltaic hibrid din România, la Ogrezeni în județul Giurgiu. Proiectul va avea o capacitate instalată de 761 MW, mai mare decât a unui reactor nuclear de la Cernavodă (700 MW).

Energia produsă de parcul fotovoltaic (1,5 TWh pe an) va putea acoperi consumul anual pentru 684.000 de gospodării, adică peste 1,3 milioane de locuitori, spune compania.

Pe lângă componenta de producție a energiei, investiția include un sistem de stocare în baterii cu o capacitate de 1 GWh, precum și construcția unei stații electrice de transformare necesare conectării la rețea.

Parcul are ca termen de finalizare vara anului viitor, iar investiția anunțată va fi de 460 de milioane de euro.

Vor fi instalate:

8 km de cablu electric de 400 kV

Aprox. 1,2 milioane de panouri fotovoltaice bifaciale

150.000 stâlpi de susținere

Aprox. 13.000 unități structură tip tracker (panourile se rotesc după soare)

80 posturi de transformare

1.700 de invertoare

„Suntem într-o competiție regională”

„Anul viitor, când proiectul va fi finalizat, va fi cel mai mare proiect hibrid din țară, dar credem noi că și din Europa. Mai avem un pic de competiție la nivel european, dar credem noi că o vom câștiga”, a spus Liviu Gavrilă, country manager Enery România, într-o conferință de presă.

În prezent, cel mai mare parc fotovoltaic din Europa are 650 de MW și se află în Germania.

Gavrilă a arătat că România a devenit extrem de atractivă pentru marii investitori din sector.

„Trebuie să fim cu toții suficient de maturi să înțelegem că suntem într-o competiție regională. Investitorii mari se uită la cadrul de reglementare, la acest sprijin care vine atât de la autoritățile locale, regionale, centrale, la predictibilitate, stabilitate, la toți acești factori care la un moment dat concură pentru a putea să realizezi un astfel de proiect. Sunt sume uriașe care se investesc și toată lumea trebuie să aibă confortul a două lucruri. Unu, că investiția nu va fi afectată de evoluții impredictibile, de legislație din zona de taxare și așa mai departe. Și, din păcate, aici să știți că avem o experiență care nu a fost mereu cea mai bună”, a continuat Gavrilă.

Potrivit acestuia, dezvoltarea noului parc fotovoltaic, cu baterii și stație de conectare poate determina apariția și a altor investiții conexe.

„O să apară tot ceea ce în acest moment poate nu credem. Vorbim de hidrogen, de centre de date și fel și fel de alte lucruri care pot fi colocate, hibridizate în fel și fel de modalități, în așa fel încât să maximizezi acea conectare la rețea. România cred că ar trebui cumva să se gândească că are acest avantaj”, a mai spus reprezentantul Enery.

Investiții în centre de date în Giurgiu

La rândul său, Toma Petcu, președintele Consiliului Județean Giurgiu și fost ministru al Energiei, a afirmat că există două companii interesate să dezvolte centre de date în Giurgiu, în urma numărului mare de proiecte fotovoltaice cu stocare care se construiesc în județ.

„Apropo de data center, există două intenții, două companii, una americană, una europeană, care au această intenție să vină la discuții, interesați fiind de această investiție, mai ales având stocarea în baterii. Urmează ca în perioada următoare să avem întâlniri cu ei la nivelul Consiliului Județean și, bineînțeles, cu cei care dezvoltă această investiție”, a arătat Petcu, refuzând să menționeze numele companiilor.

În prezent, în România există parcuri fotovoltaice cu o putere instalată totală de 3,7 GW, la care se adaugă 3,6 GW în panourile solare ale prosumatorilor. În următorii trei ani, se estimează că România va avea o capacitate instalată de 10-11 GW în panouri fotovoltaice.