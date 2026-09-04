VIDEO A început Vocea României. Primele imagini / Primul concurent a întors imediat scaunele, cu o interpretare inedită

Cel de-al 14-lea sezon al show-ului muzical de la PRO TV a început în această seară, de la ora 20:30.

În primul episod al noului sezon, telespectatorii vor putea asculta interpretări ale unor melodii celebre, de la artiști și formații ca Iron Maiden, Amy Winehouse, Stevie Wonder și nu numai.

„Mihai Teacă a spart gheața cu o interpretare neașteptată a piesei «Mă dusei să trec la Olt». A întors scaunele după primele note: «Ești o sursă de inspirație», au scris cei de la Vocea României într-o postare pe pagina de Facebook.

Despre piesele din această seară a vorbit și Tudor Chirilă, jurat al concursului muzical „Vocea României” încă din anul 2014. El este antrenorul care a dat cei mai mulți câștigători până acum.

„Iron Maiden – Fear of the dark, Radiohead – Creep, Beyonce – Fever (varianta ei), Halestorm – Raise your horns, Aurelian Andreescu – Oameni, Mean Girls (the musical) – Someone gets hurt, Steelheart -She’s gone, Vama Veche – Cu tine, Raye – Cry me a river (varianta ei), Amy Winehouse – Will you still love me tomorrow (varianta ei), REM – Everybody hurts, Stevie Wonder – At last, o parte din piesele pe care la veți auzi cântate de concurenții mei la Vocea României, care începe azi de la 20:30. Io zic că aveți ce asculta”, a scris Tudor Chirilă într-un mesaj pe Facebook.

Este ultimul sezon pentru Irina Rimes

Irina Rimes, membră a juriului, a anunțat că este ultimul sezon al său ca jurată.

„Anul ăsta e ultimul meu an la Vocea României. Este foarte serios, dacă vreți vă zic și motivul (…) M-am gândit că este un moment oportun să o spun și față de public, și față de colegii mei. Și fiind ultimul meu an, nu-mi permit să scap o voce bună”, a spus artista din Republica Moldova, potrivit PRO TV.