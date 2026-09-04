Vocea României a început. Irina Rimes anunță motivul pentru care pleacă din emisiune, după 8 ani: „Dacă tot e vorba de sinceritate”

Irina Rimes a anunțat vineri seară, în prima ediție a celui de-al 14-lea sezon „Vocea României”, motivul pentru care părăsește juriul emisiunii.

Într-un comunicat transmis de PRO TV înaintea începerii emisiunii, Irina Rimes anunțase că acesta este ultimul an în care face parte din juriul „Vocea României”, fără să precizeze însă motivul deciziei.

Ea a explicat motivele la începutul emisiunii din această seară.

„Dacă tot e vorba de sinceritate: anul ăsta este ultimul meu an la Vocea României, pentru că vreau să iau o pauză în carieră și vreau să întemeiez o familie. M-am gândit că este un moment oportun să o spun și față de public, și față de colegii mei. Fiind ultimul meu an nu-mi permit să scap nicio voce bună”, a spus Irina Rimes.

„Dacă vreau să fiu mamă la un moment dat trebuie să ies puțin din lumina reflectoarelor. Încep să apreciez altfel fiecare clipă petrecută în studioul ăsta. Vreau să plec frumos, așa ca miza mea anul ăsta este să fac tot posibilul să fiu cel mai bun antrenor”, a adăugat ea.

Irina Rimes face parte din juriul Vocea României din 2018.