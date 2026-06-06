A murit Bernadette Chirac, singura primă doamnă din istoria Franței care a avut propria funcție politică / De ce au iubit-o atât de mult francezii

Bernadette Chirac, văduva fostului președinte francez Jacques Chirac, a decedat vineri seara la vârsta de 93 de ani, a anunțat sâmbătă dimineață pentru AFP fiica sa, Claude Chirac.

Doamna Chirac, născută Bernadette Chodron de Courcel, „s-a stins din viață în pace, înconjurată de cei dragi. Tocmai împlinise 93 de ani”, pe 18 mai, a spus fiica sa. Jacques Chirac a murit în 2019, la vârsta de 86 de ani.

Ea a fost singura primă doamnă care a exercitat ea însăși o funcție politică sub propriul nume, cea de consilier general al departamentului Corrèze (sud-vest), unde a fost aleasă fără întrerupere din 1979 până în 2015.

Soție a lui Jacques Chirac timp de peste 60 de ani, ce a rămas mult timp în umbra „președintelui”, ea și-a însoțit soțul pe tot parcursul drumului său către Elysée (ministru, prim-ministru, primar al Parisului) până la victoria la alegerile prezidențiale din 1995, din a treia încercare.

Născută la 18 mai 1933 la Paris, Bernadette Chodron de Courcel a crescut într-o familie de diplomați din foarte elegantul arondisment al XVI-lea al capitalei. Studentă la Sciences-Po Paris, în această mare școală l-a întâlnit pe Jacques Chirac, cu care s-a căsătorit în 1956.

În timpul primului mandat prezidențial (1995-2002) al lui Jacques Chirac, ea a fost inițial lăsată pe plan secund.

Iubită pentru campania de ajutorare a copiilor din spitale

Înainte de a juca un rol esențial în realegerea soțului său în 2002, ea devenise foarte populară în rândul francezilor, în special ca lider al campaniei „Pièces jaunes” în favoarea copiilor internați în spitale, și era preferata aleșilor de dreapta, care se înghesuiau să-i obțină sprijinul la alegerile locale și parlamentare.

Cu o înfățișare clasică și burgheză, cunoscută ca fiind mult mai conservatoare decât soțul ei, dotată cu un solid simț politic, cea care își câștigase porecla de „Bernie” îl avertizase pe Jacques Chirac în 1997 cu privire la dezastrul unei dizolvări a Parlamentului, pentru care îl acuzase pe secretarul general al Palatului Elysée de atunci, Dominique de Villepin, numit „Nero” în cercurile restrânse.

Soțul ei povestea, de asemenea, că ea fusese singura care îl avertizase cu privire la ascensiunea liderului Frontului Național (extrema dreaptă), Jean-Marie Le Pen, în timpul alegerilor prezidențiale din 2002.

„Ea este femeia vieții mele, am realizat atât de multe împreună!”, spunea Jacques Chirac despre ea în „Memoriile” sale.

Macron: O doamnă cu inimă mare ne părăsește

Președintele Emmanuel Macron a spus că el și soția sa Brigitte au aflat cu tristețe de trecerea în neființă a doamnei Bernadette Chirac.

„În calitate de primă doamnă, ea a marcat istoria noastră alături de președintele Jacques Chirac, viața departamentului Corrèze, unde a fost aleasă, precum și soarta a milioane de pacienți anonimi, grație angajamentului său profund și constant.

Bernadette Chirac a schimbat atâtea vieți cu discreție și tenacitate. O doamnă cu inimă mare ne părăsește. Națiunea împărtășește durerea familiei sale, a celor apropiați și a tuturor celor care au iubit-o”, a scris Macron pe Facebook.