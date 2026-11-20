Fiona, unul dintre cele mai faimoase animale din grădinile zoologice americane, a murit, după ce eforturile de a scoate o căciulă care îi ajunsese în țarc și pe care o înghițise au eșuat, relatează The Guardian.

„Cu o tristețe profundă, vă dăm vestea devastatoare că Fiona nu a supraviețuit, în ciuda numeroaselor încercări ale echipei noastre extraordinare de veterinari și îngrijitori de a o ajuta în ceea ce a devenit, în cele din urmă, o urgență medicală”, a scris joi Grădina zoologică din Cincinnati, statul american Ohio, într-o postare pe Instagram.

Întrucât intervenția chirurgicală era prea riscantă pentru hipopotami adulți, precum Fiona, în vârstă de nouă ani, care cântărea în jur de 1,1 tone, medicii veterinari au încercat o metodă alternativă pentru a face ca acea căciulă să treacă prin tractul ei digestiv.

Căciula a căzut lângă Fiona după ce un vizitator al grădinii zoologice din Cincinnati a aruncat-o în aer și a ajuns în țarcul animalului, potrivit Associated Press. Fiona a mâncat-o și, inițial, nu a prezentat simptome.

Câteva zile mai târziu, însă, a început să-și piardă pofta de mâncare, iar personalul grădinii zoologice a fost nevoit să-i ofere Fionei mai multă hrană, în speranța că, în cele din urmă, căciula va trece prin sistemul ei digestiv.

Puiul Fiona, celebru la nivel mondial

Fiona a devenit un fenomen la nivel mondial când s-a nascut prematur, în 2017, și nu se putea ține pe picioare.

Fiona s-a născut cu șase săptămâni înainte de termen, cântărind doar 13,2 kg – o greutate sub cel mai mic prag înregistrat vreodată la naștere pentru specia sa, la acea vreme.

Întrucât, inițial, a fost prea slăbită pentru a suge lapte, îngrijitorii de la Grădina Zoologică din Cincinnati au muls-o manual pe mama sa, documentând în același timp recuperarea Fionei prin fotografii și videoclipuri care au cucerit internetul.