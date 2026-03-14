A murit Jürgen Habermas, unul dintre cei mai influenți filosofi din ultimele decenii

Filozoful şi sociologul german Jürgen Habermas a încetat din viaţă la vârsta de 96 de ani, potrivit editorului său, informează DPA, preluată de Agerpres.

Jürgen Habermas a murit sâmbătă în oraşul bavarez Starnberg, a transmis Suhrkamp Verlag.

Considerat pe scară largă drept un intelectual public european de frunte al secolului XX, filozoful şi sociologul german şi-a conceput principalele lucrări la Frankfurt, unde şi-a început cariera, în anii 1950, în cadrul Institutului pentru Cercetare Socială sub îndrumarea filozofului Theodor W. Adorno.

Habermas s-a născut la Düsseldorf pe 18 iunie 1929 şi a studiat filozofia, psihologia, literatura germană şi economia la Gottingen, Zurich şi Bonn.

Analiza sa politică a contribuit la modelarea climatului intelectual din Germania postbelică, începând cu publicarea lucrării „Transformarea structurală a sferei publice” din 1962.

Lucrarea sa „Teoria acţiunii comunicative”, publicată în 1981, este de asemenea considerată o lucrare fundamentală de filozofie.

Studiile sale au examinat frecvent conceptul de sferă publică şi au explorat formele de discurs cele mai potrivite pentru organizarea societăţilor democratice.

Habermas a fost considerat cea mai proeminentă figură a celei de-a doua generații a „Școlii de la Frankfurt”, curent de gândire deseori etichetat drept „neomarxism”. Însă opera lui Habermas a fost influențată și neo-kantianism și pragmatismul american, printre altele