Când 74% dintre compatrioții săi cred că nu munca aduce succesul, Lucescu și-a construit toată carieră pe muncă, până la capăt

Relatam de la Jocurile Olimpice, alături de colegii Luminița Paul, Marian Ursescu și Mirela Neag. A sunat Mircea Lucescu, care antrena în străinătate, însă era preocupat de ce apărea nou în România. Ne-a spus că ne citește corespondențele din Gazetă și că vrea mai mult. Mereu voia mai mult.

I-am ascultat vocea, de departe, și am tresărit. Am simțit mai degrabă presiune. Indiferent ce profesie facem, trăim într-o vreme în care permanent ni se solicită mai repede și mai mult. De la prea mult stres, avem sentimentul că se va rupe bățul cortului bătut de vânt.

Apoi, am înțeles. Mircea Lucescu voia mai bine, nu mai mult. E o mare diferență, precum la maeștrii japonezi de ochelari care au un singur principiu: „Indiferent cât durează, indiferent cât costă, nu facem ochelari de calitate inferioară”.

