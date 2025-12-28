A murit omul considerat primul parlamentar al Verzilor din lume

Daniel Brelaz, considerat în Elveția primul politician Verde ales într-un parlament național de pe glob, a murit în cursul nopții, la vârsta de 75 de ani, conform anunțului făcut duminică de familia sa, transmite AFP.

Brelaz a murit în urma unui atac de cord, a precizat fiul său pentru agenția elvețiană de știri Keystone-ATS.

El a fost ales în Consiliul Național, camera inferioară a Adunării Federale a Elveției, în 1979. Când s-a retras din politică, în 2022, a declarat pentru postul național de radio că este „mândru” că a promovat politica ecologistă.

„Am intrat în Consiliul Național cu preocupări noi, cum ar fi economia sustenabilă și reciclarea, nu numai energia regenerabilă. Patruzeci de ani mai târziu, aceste preocupări au modelat viitorul politicii țării”, spunea fostul politician.

Brelaz s-a născut în 1950. Absolvent de matematică la universitatea EPFL din Lausanne în 1995, el a devenit ulterior profesor.

După ce s-a alăturat politicii ecologiste într-o campanie împotriva construirii unei centrale nucleare, a fost ales în legislativul din cantonul Vaud, regiune francofonă, în 1978.

A devenit parlamentar federal la 29 de ani

Brelaz a candidat apoi pentru parlamentul federal, la vârsta de 29 de ani, când încă locuia cu părinții săi.

A petrecut trei perioade în Consiliul Național, 1979-1989, 2007-2011 și 2015-2022.

În Elveția, Partidul Verde este la ora actuală al cincilea ca mărime în Consiliul Național de 200 de membri, cu 23 de mandate, urmat de Partidul Liberal Verde, cu 11.

În 2001, Brelaz a devenit primul primar Verde ales direct din Elveția și a fost timp de aproximativ 15 ani edilul orașului Lausanne, al cincilea ca mărime din țară.

„Daniel Brelaz a fost o figură remarcabilă din toate punctele de vedere”, a declarat executivul cantonal din Vaud într-un comunicat.

Potrivit partidului său, a fost primul politician ecologist Verde într-un parlament național la nivel mondial, notează și swissinfo.ch.

Familia fostului politician a anunțat că va fi organizată o slujbă la Catedrala din Lausanne.