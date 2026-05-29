A murit Sanda Țăranu, una dintre cele mai longevive jurnaliste ale Televiziunii Române. „Steaua ei nu va apune niciodată”

Sanda Țăranu, care a lucrat în TVR între 1963 și 1998 și a colaborat și după cu televiziunea publică, s-a stins din viață vineri, la vârsta de 87 de ani, potrivit Rador.

„Cu profundă durere anunțăm plecarea dintre noi a Sandei Țăranu, una dintre cele mai iubite și respectate personalități ale Televiziunii Române”, a declarat familia ei pentru Oficiul de Știri.

„Astăzi nu ne luăm rămas-bun de la o stea care apune, pentru că steaua ei nu va apune niciodată. Va continua să lumineze prin amintirea sa, prin modelul de profesionalism pe care l-a oferit și prin eleganța care a inspirat atâtea generații. Lumina ei va dăinui în recunoștință, în respect și în nemurire”, a mai spus familia jurnalistei.

Înmormântarea va avea loc luni, de la ora 11, iar cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu și să își ia rămas-bun o pot face începând de sâmbătă, de la ora 15:00, la Biserica Ortodoxă Sfântul Gheorghe Capra, Șoseaua Pantelimon nr. 131, conform anunțului făcut de familie.

O carieră de decenii în Televiziunea Română

Sanda Țăranu a lucrat în TVR între 1963 și 1998, prezentând Telejurnalul, programe speciale, spectacole de varietăți și numeroase evenimente importante pentru televiziunea publică.

A continuat să colaboreze cu Televiziunea Română și după ce s-a retras din fața camerelor, fiind narator pentru „Teleenciclopedia”, traducător și realizator al emisiunii „Un zâmbet pentru vârsta a treia”.

Ultimii ani de viață i-au fost marcați de pierderea soțului, despre care a povestit că îi aducea mereu cărți, articole și poezii pe care să le citească.

„Am fost tot timpul unul cu altul, unul pentru altul și așa de tare m-am obișnuit, încât îl simt și acum și am sentimentul că e lângă mine. Cred că și acesta este motivul pentru care nu sufăr de singurătate”, povestea jurnalista.