A noua economie a lumii vrea în cele din urmă să renunțe la programul de lucru de șase zile pe săptămână. Și totuși, există opoziție

Măsura propusă în Brazilia ar alinia țara la tendințele din mare parte a lumii occidentale, unde săptămâna de lucru s-a redus, scrie Financial Times.

Brazilia vrea să reducă programul de lucru al angajaților de la șase la cinci zile.

În timp ce se pregătește pentru alegerile prezidențiale de la sfârșitul acestui an, președintele de stânga Luiz Inácio Lula da Silva a propus reducerea numărului maxim de ore săptămânale de la 44 la 40 în cea mai mare economie din America Latină – fără a reduce salariile.

Guvernul susține că această măsură va pune capăt, de fapt, practicii conform căreia aproape 15 milioane de persoane cu locuri de muncă formale au doar o zi liberă pe săptămână.

O măsură populară

Miniștrii susțin că aceste schimbări vor consolida familiile, sănătatea și bunăstarea, sporind astfel performanța lucrătorilor.

Potrivit Our World in Data, brazilienii au lucrat în medie puțin sub 2.000 de ore în total în 2023, cu aproximativ 50% mai mult decât germanii, care au lucrat 1.335 de ore.

Planul lui Lula, numit reforma „6×1”, pare să se bucure de un sprijin larg, șapte din zece respondenți susținându-l într-un sondaj recent realizat de Datafolha.

Opoziție conservatoare

Însă nu este deloc sigur că proiectul de lege va fi adoptat într-un parlament din ce în ce mai ostil, dominat de conservatori.

Criticii au afirmat că planul ar putea afecta economia prin creșterea costurilor pentru companii, unii avertizând chiar că timpul liber suplimentar ar putea induce oamenii în eroare.

„Vor fi mai expuși la droguri și jocuri de noroc”, a declarat la începutul acestui an pentru ziarul Folha de S.Paulo deputatul de dreapta Marcos Pereira, un pastor evanghelic. Ulterior, el și-a cerut scuze pentru acest comentariu.

Chiar dacă măsura nu va fi adoptată înainte de alegeri, susținătorii speră că propunerea îi va oferi lui Lula un avantaj față de principalul său rival în scrutinul din octombrie, senatorul Flávio Bolsonaro. Sondajele îl plasează pe fiul fostului președinte de extremă dreapta, Jair Bolsonaro, la egalitate sau ușor în fața lui Lula.

Strategia lui Lula

Aproximativ o treime dintre brazilienii cu contract de muncă lucrează șase zile pe săptămână, 37 de milioane de persoane urmând să beneficieze de reducerea cu patru ore a programului săptămânal, susține administrația.

Analiștii consideră că această propunere este o încercare a președintelui de a se reconecta cu baza sa din clasa muncitoare.

În timpul primului său mandat, între 2003 și 2010, Lula a fost apreciat pentru reducerea semnificativă a sărăciei. De la revenirea sa în funcție, acum trei ani, el a scutit de impozitul pe venit persoanele cu venituri mici, a majorat salariul minim și a sporit plățile de asistență socială.

Cu toate acestea, în ciuda creșterii robuste a PIB-ului și a șomajului relativ scăzut, popularitatea sa în sondaje a scăzut. Aceste cifre, atribuite inflației persistente și datoriilor gospodăriilor, explică strategia lui Lula.

Pro și contra reformei

Reprezentanții sectorului privat au afirmat că propunerile ar putea frâna crearea de locuri de muncă sau chiar ar putea duce la concedieri.

Reprezentanții mediului de afaceri susțin că orice reducere a programului de lucru ar trebui să aibă loc numai în urma îmbunătățirii productivității, care a stagnat în ultimele decenii.

Nu toți economiștii sunt de acord. Un studiu realizat de Ipea, un grup de reflecție al guvernului brazilian, a sugerat că propunerile ar implica costuri gestionabile și că nu există dovezi clare privind pierderea locurilor de muncă.