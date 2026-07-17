A șasea noapte de atacuri americane în Iran: Au fost lovite cinci poduri din Bandar Khamir, unde au murit șapte oameni

Iranul a afirmat că a lansat vineri noi lovituri asupra unor obiective americane din Golf, după a șasea noapte consecutivă de atacuri ale armatei SUA asupra unor instalații militare iraniene, pe fondul transformării armistițiului de luna trecută într-o serie de atacuri și contraatacuri zilnice, transmite Reuters.

Presa iraniană a relatat că cinci poduri au fost lovite în ultima rundă de atacuri americane, precum și gara din orașul de coastă Bandar Khamir și Aeroportul Iranshahr din sud-estul Iranului.

Șapte persoane au fost ucise în atacurile americane asupra podurilor din Bandar Khamir, un oraș-port din zona Strâmtorii Ormuz, potrivit agenției iraniene de știri IRNA.

Armata americană a anunțat că a încheiat o altă noapte de atacuri asupra Iranului „pentru a slăbi și mai mult capacitățile militare iraniene”, inclusiv pe Insula Qeshm și în apropierea orașului Bandar Abbas, unde se află cel mai mare port al Iranului și instalații cheie ale marinei și Gărzii Revoluționare.

„Forțele americane, inclusiv avioane de vânătoare, drone aeriene și nave de război, au lansat muniții de precizie care au lovit zeci de ținte militare iraniene, precum posturi de supraveghere a coastelor și de apărare aeriană, infrastructură logistică militară și capacități maritime”, a declarat Comandamentul Central al SUA într-un comunicat.

U.S. Central Command (CENTCOM) announced that at 9:40 p.m. ET, U.S. forces completed their latest major wave of strikes against Iran, marking the sixth consecutive night of operations aimed at degrading Tehran's ability to threaten commercial shipping in the region.



According to… https://t.co/vPFAKVhxpt pic.twitter.com/3GErB9lNIH — OSINTdefender (@sentdefender) July 17, 2026

Iranul a tras și el rachete și drone asupra bazelor militare americane din statele vecine, inclusiv asupra unei baze aeriene din Iordania.

Armata iraniană a spus în primele ore ale zilei de vineri că a atacat instalații americane din Bahrain și Kuweit. Potrivit unui martor, în capitala Qatarului, Doha, s-au auzit mai multe sunete de explozii, iar Ministerul de Interne a declarat că un copil a fost rănit de șrapnel.

Ormuz e aproape închisă, ar putea urma Bab al-Mandeb

Escaladarea conflictului a blocat din nou, în mare măsură, traficul prin Strâmtoarea Oormuz, cea mai importantă rută maritimă din lume pentru transportul de petrol și gaze, determinând creșterea prețurilor globale la energie.

Teheranul a reluat blocada strâmtorii, iar Washingtonul a blocat din nou porturile iraniene începând de miercuri.

Iranul a dat de înțeles că ar putea să-și îndemne aliații houthi din Yemen să închidă o altă strâmtoare cheie: Bab al-Mandeb, la gura Mării Roșii, au declarat surse pentru Reuters, în cazul în care Washingtonul ar ataca infrastructura iraniană.

Săptămâna trecută, Iranul a atacat nave care se deplasau pe un coridor din strâmtoare. Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, a declarat joi, în cadrul unei conferințe de presă, că președintele SUA, Donald Trump, nu va „sta cu mâinile în sân și nu va permite ca aceste acte active de terorism să aibă loc în strâmtoare fără a se asigura că Iranul va suporta consecințele pentru asta”.

Ea a adăugat însă că, „în același timp, președintele este întotdeauna deschis către diplomație”.

Surse iraniene au declarat pentru Reuters că scopul Iranului este să-și impună autoritatea asupra strâmtorii, deși Teheranul nu dorea o escaladare care ar fi compromis memorandumul de înțelegere din iunie, despre care consideră în continuare ca îi oferă aproape tot ceea ce și-a dorit.