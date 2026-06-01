„A trebuit să mă frec la ochi când mi-am dat seama”: Norvegia a recuperat comori dintr-o navă scufundată în secolul XVIII

Arheologii au recuperat o colecție de porțelan chinezesc și bunuri fabricate în Europa dintr-o epavă din secolul al XVIII-lea descoperită recent în largul coastelor Norvegiei, au declarat luni oficiali guvernamentali și muzeali, citați de Reuters.

Muzeul Maritim Norvegian a precizat că printre bunurile găsite în rămășițele navei cu pânze, al cărei nume nu este cunoscut, se numărau boluri de porțelan alb și albastru, stivuite aproape unele de altele, precum și cupe, textile, cereale și părți de candelabre.

Nava, despre care se crede că s-a scufundat în jurul mijlocului anilor 1700, a fost descoperită de proprietarul unei firme de salvare maritimă în Strâmtoarea Skagerrak, în largul sudului Norvegiei, la o adâncime de aproximativ 600 de metri.

„Această descoperire nu este doar extraordinară, este și de o valoare științifică considerabilă și demonstrează un progres tehnologic important în arheologia subacvatică”, a declarat într-un comunicat Andreas Bjelland Eriksen, ministrul climei și mediului din Norvegia.

Presa locală subliniază că nicio descoperire similară de acest fel nu a mai fost făcută în nordul Europei până acum.

„A trebuit să mă frec la ochi când mi-am dat seama de amploarea acestei descoperiri. E aproape incredibil. Acum aștept cu nerăbdare să aflu mai multe despre istoria vasului” a declarat și Hanna Geiran, comisarul pentru Antichități Naționale.

Muzeul Maritim a mai precizat că originea și destinația navei nu sunt cunoscute, însă cercetările continuă pentru a afla mai multe despre epavă și încărcătura sa.

Planul este ca încărcătura rară a navei să fie expusă publicului la Muzeul Maritim Norvegian din Oslo în viitor. Câteva obiecte vor fi expuse încă din iunie, ca o oportunitate unică de a vedea descoperirile înainte de a fi trimise pentru cercetare.

Epava este acum protejată automat în temeiul Legii patrimoniului cultural din Norvegia.

„Aceasta deschide o nouă eră pentru arheologia norvegiană. Epavele găsite pe coastă sunt adesea distruse sau jefuite. Acum, că studiem o descoperire în largul mării și la această adâncime, avem plăcerea de a privi într-o capsulă a timpului aproape neatinsă. Aceasta oferă o oportunitate rară de a ne apropia de istorie”, a declarat Nina Refseth, directoarea Fundației Muzeului Popular Norvegian.