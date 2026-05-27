A treia companie asiatică ce a trecut de valoarea de 1.000 de miliarde de dolari / Ce face SK hynix, ale cărui acțiuni au crescut cu 1.000% în ultimul an

Capitalizarea bursieră a gigantului sud-coreean producător de cipuri de memorie SK hynix a depășit miercuri, pentru prima dată, pragul de 1.000 de miliarde de dolari, impulsionată de o creștere colosală a cererii mondiale legate de AI, transmite AFP.

Acțiunile SK hynix, companie care furnizează gigantului american de tehnologie Nvidia cipuri de memorie avansate cu lățime de bandă mare, era la plus 11% miercuri la mijlocul după-amiezii la Bursa din Seul. De trendul bun din domeniu a beneficiat și compatrioata sa Samsung Electronics, care a înregistrat o creștere de 5,5%.

În decursul unui an, acțiunile SK hynix au explodat, crescând cu aproximativ 1.000%, în timp ce cel al Samsung Electronics a crescut cu aproximativ 500%.

Samsung Electronics a ajuns la rândul său la o capitalizare bursieră de peste 1.000 de miliarde de dolari la începutul lunii mai, alimentând frustrarea angajaților săi, care au cerut o repartizare mai echitabilă a profiturilor generate de AI, amenințând cu greva, înainte ca un acord să fie încheiat la începutul săptămânii.

Noua sa capitalizare face din SK hynix una dintre cele trei companii asiatice cu o valoare de 1.000 de miliarde de dolari, potrivit Bloomberg, alături de Samsung Electronics și TSMC, gigantul taiwanez care domină producția celor mai sofisticate cipuri.

În timp ce guvernele și giganții mondiali din domeniul tehnologiei injectează sute de miliarde de dolari în centrele de date dedicate AI, cererea a explodat pentru producătorii de microprocesoare din siliciu utilizate pentru a procesa volume enorme de date în aceste infrastructuri.

Prime mari pentru angajații SK hynix și Samsung

În aprilie, SK hynix a anunțat că profitul său net a crescut cu aproape 400% față de aceeași perioadă a anului trecut în primul trimestru al anului 2026, atingând un nivel record datorită avântului înregistrat de sectorul AI, risipind astfel îngrijorările legate de aprovizionarea sectorului cu materiale esențiale ca urmare a războiului din Orientul Mijlociu.

Între timp, la Samsung Electronics, în același timp, angajații din sindicat au aprobat miercuri un acord încheiat cu conducerea, conform căruia aproximativ 78.000 de angajați ai diviziei de semiconductori vor fi eligibili în acest an pentru o primă de până la 290.000 de euro, pe baza profitului operațional preconizat.

Potrivit sindicatului Samsung, angajații SK hynix au beneficiat anul trecut de prime de peste trei ori mai mari decât cele plătite atunci de Samsung.

În opinia analiștilor, aceste bonusuri substanțiale ar putea împiedica plecarea talentelor sud-coreene în străinătate.

