A treia zi de Paște. Tradiții din „Marțea Albă” din Săptămâna Luminată

Ieri a început Săptămâna Luminată, așa cum se numește prima săptămână care urmează după Învierea Domnului.

A treia zi de Paște este cunoscută în tradiția populară drept Marțea Albă. Este marcată cu cruce roșie în calendarul creștin-ortodox și este o zi a liniștii, a comuniunii și a respectării tradițiilor, în care credincioșii sunt îndemnați să păstreze spiritul sărbătorii pascale.

„A treia zi de Paște are o semnificație religioasă și culturală aparte. Ziua este asociată cu reculegerea și apropierea sufletească, fiind un prilej pentru credincioși de a începe dimineața prin rugăciune, aprinderea lumânărilor și participarea la slujbele bisericești, ca semn de recunoștință și de primire a binecuvântării pascale. Ceremoniile din această perioadă au un caracter distinct, iar Ușile Împărătești ale altarului rămân deschise, simbolizând mormântul lui Hristos și ruperea catapetesmei Templului.

Marțea Albă este, în același timp, asociată cu iertarea și reconcilierea, valori care contribuie la echilibrul interior și la armonia în plan social. Pentru mulți, această zi reprezintă un prilej de a lăsa în urmă tensiunile și de a consolida relațiile prin gesturi de bunăvoință și apropiere”, a explicat preotul Marius Oblu, pentru Digi24.

Credincioșii ortodocși sunt îndemnați să evite spălatul rufelor și alte activități solicitante în gospodărie în primele zile după Paște, a explicat preotul, adăugând că „Marțea Albă” este dedicată liniștii și armoniei în familie.

„În primul rând, sunt de evitat activitățile care implică efort fizic intens, fie că este vorba despre treburi gospodărești sau munci agricole. Sarcinile solicitante, precum spălatul rufelor, curățenia generală ori alte activități care presupun un consum ridicat de energie, ar trebui amânate, pentru ca ziua să rămână dedicată rugăciunii și liniștii”, a precizat preotul.

Recomandare este valabilă și în Vinerea Izvorului Tămăduirii, care este marcată cu cruce roșie în calendarul creștin-ortodox în prima vineri de după Paște.

Tradiții în „Marțea Albă”

În celelalte zile ale Săptămânii Luminate, precum miercuri, joi sau sâmbătă, treburile casnice pot fi reluate.

De asemenea, în Săptămâna Luminată nu se fac parastase sau slujbe de pomenire.

În unele zone, precum Moldova, în ziua a treia se întorc vizitele făcute în prima zi a Paştelui.

Tot în Marţea Albă are loc, în unele biserici, sfărâmarea Sfântului Agneț, pâinea sfințită în Joia Mare, folosită ulterior pentru împărtășirea bolnavilor, potrivit Observator News.

În unele părți ale țării există și obiceiul de a împărți mâncare. Se dă de pomană pască și vin roșu în memoria celor decedați.

Potrivit unui obicei mai puțin cunoscut, firimiturile rămase de la masa de Paște erau strânse și îngropate în această zi, pentru a aduce noroc și belșug în gospodărie, scrie Digi FM.