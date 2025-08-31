„A vinde gogoşi”, „cu burta pe carte” și alte expresii amuzante, evocate de ambasadorii străini la București în mesajele lor de Ziua Limbii Române

„A vinde gogoşi”, „cine se scoală de dimineaţă departe ajunge” sau a te pune „cu burta pe carte” au fost expresiile pe care diplomaţii străini de la Bucureşti le-au evocat duminică, pentru a celebra Ziua Limbii Române, relatează Agerpres.

„Pentru diplomaţii americani, limba română devine mai uşor de învăţat atunci când descoperă asemănări cu engleza. Proverbele – sau idioms – sunt o cale simplă şi plăcută de a explora frumuseţea limbii române”, a transmis Ambasada SUA la Bucureşti, care a publicat pe Facebook un scurt film în care angajaţii misiunii diplomatice spun care este expresia lor română favorită.

Însărcinatul cu afaceri al SUA la Bucureşti Michael Dickerson, a spus că expresia lui preferată este „a vinde gogoşi cuiva”.

„Sună foarte delicios, dar de fapt înseamnă să minţi pe cineva”, completează el. Angajaţii ambasadei prezintă şi echivalentul englez al respectivelor expresii amuzante.

Printre expresiile evocate se numără „nu aduce anul ce aduce ceasul”, „a băga mâna în foc pentru cineva”, „când o zbura porcul”, „cine se scoală de dimineaţă departe ajunge” şi „cine se aseamănă se adună”.

Și ambasadoarea Germaniei la Bucureşti, Angela Ganninger, a transmis un mesaj video compus din asemenea expresii.

„Ca de obicei, m-am trezit devreme, fiindcă cine se scoală de dimineaţă departe ajunge. Şi pentru că nu e bine să laşi pe mâine ce poţi face azi, m-am pus cu burta pe carte şi am făcut câteva exerciţii în limba română. Nu sunt încă tobă de carte, aşa că voi continua să învăţ frumoasa limbă română”, a spus ea.

„Paris – Bucarest par avion”

Ambasada Franţei a făcut referire la apropierea dintre cele două limbi şi a ilustrat mesajul cu imaginea unui plic pe care scrie „Paris – Bucarest par avion”.

„Astăzi sărbătorim Ziua Limbii Române! De-a lungul istoriei, limba română s-a îmbogăţit cu mii de cuvinte de origine franceză, de la ‘emoţie’, ‘elegant’ sau ‘adresă’, până la ‘echipă’ şi ‘bacalaureat’. Aceste punţi lingvistice reflectă apropierea culturală dintre România şi Franţa şi ne amintesc că limbile nu sunt doar mijloace de comunicare, ci şi legături vii între popoare. La mulţi ani limbii române!”, au transmis reprezentanţii misiunii diplomatice pe Facebook.

„O legătură profundă ce nu se va rupe niciodată”

Ambasadorul Israelului la Bucureşti, Lior Ben Dor, şi-a amintit cum a învăţat limba română.

„Primele cuvinte pe care le-am învăţat în limba română au fost „Deschide gura mare!”, lucru pe care mama mi-l spunea de fiecare dată la masă”, a afirmat el într-un mesaj video publicat pe pagina de Facebook a ambasadei, în care sunt prezentate şi fotografii din arhiva lui personală.

Ambasadorul îşi aminteşte cum de la vârsta de şapte ani a început să înveţe expresii în română de la bunicul său.

„La fel ca mine sunt foarte mulţi israelieni care înţeleg şi vorbesc româneşte datorită părinţilor şi bunicilor lor români. E o mândrie şi pentru noi şi pentru voi să avem o legătură profundă, care nu se va rupe niciodată”, a afirmat Lior Ben Dor.