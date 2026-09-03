„Absolut rușinos”. Mesajul lui Zelenski după ce oameni din serviciile secrete SBU și HUR s-au împușcat între ei în centrul Kievului

Serviciul de securitate internă al Ucrainei afirmă că ciocnirea cu Direcția de Informații Militare „cu siguranță nu ar fi trebuit să aibă loc”.

Mai multe persoane au fost rănite într-un schimb de focuri care a avut loc chiar în centrul orașului Kiev între două ramuri ale serviciilor de securitate din Ucraina, într-un incident pe care Volodimir Zelenski l-a catalogat ca fiind „rușinos”, scrie joi The Guardian.

Schimbul de focuri, care a avut loc miercuri dimineață într-o zonă din centrul capitalei ucrainene, a avut loc între ofițeri ai Serviciului de Securitate Internă (SBU) și ai Direcției de Informații Militare (HUR).

SBU a transmis joi, într-un comunicat, că schimbul de focuri „cu siguranță nu ar fi trebuit să aibă loc” și că oferă sprijin anchetatorilor de stat.

Conflictul pare să fi fost declanșat de arestarea recentă de către SBU a unui cetățean rus care lupta de partea Ucrainei sub supravegherea HUR. Presa locală a relatat că, în timp ce SBU efectua o percheziție într-un apartament care avea legătură cu ancheta, au sosit ofițeri ai HUR și s-au tras focuri de armă. În incident, trei agenți ai HUR au fost răniți.

SBU a afirmat că, împreună cu HUR, a dejucat un complot terorist susținut de Rusia care viza un lider al opoziției ruse ce sosise recent în Ucraina. Într-un comunicat separat, SBU a precizat că ofițerii săi au fost atacați cu arme de foc în timp ce desfășurau o anchetă și că au recurs la utilizarea armelor lor ca ripostă.

Joi, SBU a difuzat o înregistrare video cu cetățeanul rus care lupta de partea Ucrainei și care fusese arestat luna trecută. În videoclip, bărbatul afirmă că a fost contactat de o persoană din Rusia care acționa în numele agenției de informații de la Moscova și care dorea să-l recruteze ca el să-i asasineze pe membri ai personalului de apărare ucrainean și pe alte persoane. Avocatul bărbatului a declarat presei locale că videoclipul a fost înregistrat sub presiune și că a fost difuzat pentru a „mușamaliza” schimbul de focuri. Bărbatul a fost eliberat între timp din custodia SBU.

Măsurile anunțate de Zelenski

La câteva ore după schimbul de focuri, Zelenski l-a demis pe șeful departamentului pentru protecția secretelor de stat din cadrul SBU, Oleh Khramov.

Președintele ucrainean a precizat că incidentul armat de miercuri trebuie investigat atât de SBU, cât și de HUR. Între timp, principala agenție de anchetă a Ucrainei a deschis, de asemenea, o anchetă.

„În ceea ce privește situația absolut rușinoasă de astăzi, în care au fost implicate anumite unități ale Serviciului de Securitate și ale Serviciului de Informații al Apărării din Ucraina, care a avut loc la Kiev, am discutat cu procurorul general Ruslan Kravchenko. Procurorul general și Biroul de Investigații al Statului vor stabili toate detaliile – toate mărturiile și declarațiile celor implicați în acest incident vor fi verificate, iar întreaga situație va fi investigată pas cu pas. Trebuie să existe tragere la răspundere, inclusiv decizii legate de personal luate de șefii serviciilor speciale, în ceea ce privește persoanele implicate în cele întâmplate. Și trebuie să aibă loc anchete interne în cadrul ambelor servicii. Aici, în Ucraina, este permis să se tragă numai asupra ocupanților ruși, în apărarea Ucrainei. Statul nostru nu va considera niciodată acceptabil niciun alt schimb de focuri”, a scris Zelenski, într-un mesaj publicat miercuri seară târziu în mediul online.

Incidentul survine într-un moment delicat pentru președintele ucrainean. Acesta a respins recent apelurile ministrului demis al Apărării demis, care solicita organizarea de alegeri pe timp de război. Cererea lui Mihailo Fedorov – a cărui înlăturare a declanșat un val de proteste – a reprezentat cea mai mare provocare la adresa autorității lui Zelenski venită din interiorul Ucrainei, de la începutul invaziei ruse și până acum.

De asemenea, Zelenski a demis recent o adjunctă a șefului cabinetului prezidențial, pe fondul informațiilor potrivit cărora aceasta era anchetată în legătură cu o presupusă schemă de spălare de bani.

Într-un incident separat, un bărbat de 71 de ani a fost împușcat joi dimineață în fața unei clinici medicale din Kiev și se află în continuare în „stare gravă”, potrivit Parchetului din Kiev. A fost demarată o anchetă privind o tentativă de omor.

Aceste incidente au loc în contextul în care Kievul încearcă să facă față unei perioade intense de bombardamente rusești. Alerte de raid aerian au fost active pe perioade îndelungate atât în timpul zilei, cât și pe timpul nopții în capitală. La nivel național, cel puțin cinci persoane au fost ucise în urma atacurilor de miercuri seară. Ucraina se confruntă cu o penurie critică de rachete interceptoare Patriot, fabricate în SUA, capabile să doboare rachetele balistice rusești.

În schimb, Ucraina și-a intensificat utilizarea dronelor cu rază lungă de acțiune pentru a lansa atacuri în adâncimea teritoriului rus.