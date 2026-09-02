Ucraina anunță dejucarea unui atac al serviciilor secrete ruse asupra unui opozant rus. Cine era vizat

Autoritățile ucrainene nu l-au numit pe liderul vizat, dar o sursă din cadrul Forțelor de Apărare ale Ucrainei a precizat pentru Kyiv Independent că este Stepan Kaplunov, comandant adjunct al Corpului de Voluntari Ruși care luptă de partea Ucrainei.

Pe 1 septembrie, Corpul de Voluntari Ruși a scris pe Telegram că Kaplunov a fost „răpit de persoane necunoscute în curtea casei sale”.

Într-o postare pe Telegram din 2 septembrie, Serviciul de Securitate al Ucrainei a declarat că, împreună cu serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR), a „prevenit un atac terorist pe care FSB-ul (Serviciul de Securitate al Federației Ruse) îl pregătea împotriva unuia dintre liderii mișcării politice naționale de opoziție din Rusia”.

Locul în care se află în prezent Stepan Kaplunov și starea sa nu sunt cunoscute publicului.

Stepan Kaplunov, rusul care lupta impotriva propriei tari, Foto: Captura video

Măsurile operaționale și de anchetă sunt în curs de desfășurare, potrivit SBU, care nu a oferit însă detalii suplimentare.

În legătură cu aceste operațiuni, Ukrainska Pravda a relatat că a avut loc în Kiev o confruntare între agenți din Serviciul de Informații al Apărării din Ucraina (DIU) și din Centrul de Operațiuni Speciale „Alpha” al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SSU). Trei persoane au fost rănite.

Rusia recrutează din rândul ucrainenilor

Nu este primul incident de acest tip în cei aproape 5 ani de război. Rusia a recrutat în repetate rânduri cetățeni ucraineni pentru a culege informații, a ajuta la coordonarea atacurilor și chiar a participa la tentative de asasinat.

Pe 26 august, autoritățile ucrainene au anunțat că Poliția Națională a Ucrainei și SBU au dejucat un complot al FSB de asasinare a șefului unei companii din domeniul apărării din Kiev.

Metodele de recrutare includ stimulente financiare, constrângere și șantaj. Grupurile vulnerabile pot fi atrase de scheme online de „bani ușori”, în timp ce cei din teritoriile ocupate sau cei care au rude deținute ca prizonieri de război se pot confrunta cu presiuni sau amenințări.