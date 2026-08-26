Acces mai ușor la chirurgia robotică: beneficii pentru pacienți 

În doar trei ani de la deschidere, Spitalul Medicover Pipera a devenit un reper al medicinei private moderne din România, combinând tehnologia de ultimă generație, expertiza medicală și o abordare integrată, centrată pe pacient.

Chirurgia generalã și ginecologicã ocupă un loc important în activitatea Spitalului Medicover Pipera. Dezvoltarea acestor specialități este susținută de experiența echipei medicale, de numărul tot mai mare de pacienți și de complexitatea intervențiilor realizate.

Evoluția este vizibilă și în cifre: în primii trei ani de activitate, echipele medicale au realizat peste 9.000 de intervenții chirurgicale robotice și laparoscopice.

În acest context, Spitalul Medicover Pipera derulează în perioada 15 august – 31 decembrie 2026, o campanie prin care pacienții pot beneficia de o reducere de 7.500 de lei pentru o serie de intervenții chirurgicale robotice.

Campania se adresează pacienților care au indicație chirurgicală pentru afecțiuni precum hernia hiatală, hernia diafragmatică, hernia inghinală unilaterală sau bilaterală, hernia ombilicală și eventrația. Reducerea este disponibilă și pentru anumite intervenții ginecologice realizate robotic, printre care histerectomia abdominală și anexectomia unilaterală sau bilaterală.

Avantajele chirurgiei robotice pentru pacient

Chirurgia minim invazivă reprezintă una dintre ariile importante ale Spitalului Medicover Pipera. Blocul operator dispune de șapte săli complet digitalizate, iar sistemul robotic da Vinci Xi permite realizarea unor intervenții minim invazive cu un grad ridicat de precizie.

“În spatele fiecărui caz medical se află un om, o familie și speranța revenirii la o viață normală. De aceea, tehnologia medicală își dovedește cu adevărat valoarea atunci când ajunge la pacienții care au cea mai mare nevoie de ea. Chirurgia robotică reprezintă una dintre cele mai avansate forme ale medicinei moderne, oferind beneficii importante: risc redus de complicații, durere postoperatorie mai mică, incizii de dimensiuni reduse și o recuperare mai rapidă. Mai presus de toate, poate însemna o întoarcere mai ușoară și mai rapidă la familie, la activitățile de zi cu zi și la lucrurile care contează. La Medicover, suntem alături de tine cu expertiză, tehnologie de ultimă generație și grijă pentru fiecare etapă a tratamentului”, explică Dr. Simona Gentimir, Manager Spital Medicover Pipera.

Alegerea abordului chirurgical se face în urma evaluării medicale și în funcție de tipul și complexitatea afecțiunii. Chirurgia generală și chirurgia ginecologică se numără printre ariile importante în care sunt utilizate tehnicile robotice.

În același timp, colaborarea dintre specialități permite o abordare integrată a cazurilor. Spitalul Medicover Pipera dispune de un ambulatoriu care reunește peste 25 de specialități medicale, ceea ce facilitează construirea unui traseu de diagnostic și tratament adaptat fiecărui pacient.

Echipa medicală din spatele intervențiilor robotice

Intervențiile incluse în campanie sunt realizate de medici cu experiență în chirurgia minim invazivă și în tratarea patologiilor vizate.

Dr. Bogdan Șerban, medic primar chirurgie generală, are competențe în chirurgie laparoscopică și robotică și coordonează activitatea secției de Chirurgie Generală, Oncologică și Robotică din cadrul Spitalului Medicover Pipera.

Dr. Roxana-Florina Ristea, medic primar chirurgie generală și doctor în științe medicale, are competențe în chirurgie laparoscopică, chirurgie oncologică și chirurgia peretelui abdominal.

Dr. Ionuț-Adrian Ion, medic primar ginecologie și șef al secției de chirurgie ginecologică, are experiență în tratamentul chirurgical al afecțiunilor ginecologice și competențe în laparoscopie ginecologică și histeroscopie.

Programează o consultație la Spitalul Medicover Pipera și discută cu echipa medicală despre opțiunile de tratament potrivite pentru cazul tău și despre condițiile campaniei.

https://programare.medicover.ro/campanie-chirurgie-robotica

Articol susținut de Medicover