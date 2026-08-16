Accesul către două obiective turistice din Bucegi, întrerupt din cauza ruperii unui pod. Avertismentul salvamontiştilor

Salvamontiştii din Dâmboviţa îi avertizează pe turişti că accesul către lacul Scropoasa şi cascada 7 Izvoare, din Munţii Bucegi, este întrerupt din cauza ruperii podului din zona Zănoaga. Salvatorii montani îi sfătuiesc pe oameni să nu încerce să traverse podul deteriorat, existând riscul producerii de accidente.

„ATENŢIE! ACCES RESTRICŢIONAT – ZONA ZĂNOAGA. În urma deteriorării şi ruperii podului din zona Zănoaga, accesul către Lacul Scropoasa şi Cascada 7 Izvoare este, în prezent, întrerupt”, avertizează Salvamont Salvaspeo Dâmbovița într-o postare pe pagina de Facebook.

Salvatorii montani le recomandă turiştilor să nu încerce să traverseze podul deteriorat, întrucât există „risc de accident, iar o astfel de situaţie poate necesita intervenţia echipelor de salvare”.

„Pentru siguranţa dvs, respectaţi restricţiile şi evitaţi zona până la remedierea situaţiei. În caz de urgenţă, apelaţi 112 sau 0SALVAMONT”, mai arată sursa citată.