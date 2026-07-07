Accesul turiștilor la unul dintre cele mai vizitate obiective naturale din România, blocat de proprietara terenului: „Sunt trei lucruri atât de simple”

Accesul către „Focul Viu” din comuna Lopătari, unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice din județul Buzău, a fost închis de unul dintre coproprietarii terenului pe care se află situl. Proprietara spune că a luat această decizie din cauza delimitării neclare a ariei protejate și a faptului că turiștii circulă cu ATV-uri, motociclete și mașini de teren pe proprietatea sa.

Proprietara Liliana Ungureanu a declarat pentru Agerpres că măsura va rămâne în vigoare până când vor fi clarificate limitele rezervației și traseul destinat vizitatorilor.

Ea reclamă că, în prezent, nu există un regulament de vizitare elaborat de autoritățile responsabile.

„Sunt și turiști civilizați, dar și turiști care înțeleg că ariile astea natural protejate sau obiectivele declarate turistice sunt acolo pentru ca dumnealor să poată să facă curse de motociclism, de ATV-uri, să-și testeze mașini de teren pe proprietățile noastre. Eu nu am acolo o arie protejată, eu am o proprietate care vreau să îmi fie respectată și să elaboreze un regulament de vizitare, pentru că acum două, trei săptămâni, am avut întâlnire la Poliție cu niște turiști care au spus că n-au știut că nu se poate urca cu mașina la Focul Viu”, a declarat, pentru Agerpres, Liliana Ungureanu.

Pentru a ajunge în zona Focului Viu, turiștii pot să urmeze două drumuri, ambele aflate însă pe terenul proprietate privată. Pentru că nu a primit un răspuns concret din partea gestionarilor ariei protejate cu privire la drumul oficial destinat turiștilor și la suprafața exactă a ariei protejate, tot terenul a fost închis, astfel fiind restricționat și accesul spre punctul de atracție turistică.

„Focul Viu este pe proprietatea familiei mele. Pentru a ajunge acolo, turiștii trec pe proprietate. Sunt acolo două căi de acces, un drum de servitute, care nu a fost niciodată destinat turiștilor și cu atât mai puțin celor cu vehicule motorizate, și o cărare de picior, este cea care în anul 1995, atunci când s-a dat hotărârea de Consiliu Județean (CJ) și s-a stabilit că acest obiectiv să devină obiectiv turistic și monument natural, a fost notată în anexele acelei hotărâri ca fiind calea de acces.

Deci calea de acces care apare este o potecă. Pe poteca respectivă ar trebui să se meargă, dar, între timp a devenit traseu pentru motociclete, a devenit traseu pentru ATV-uri. Acum am închis tot terenul, inclusiv calea de acces de servitute, acolo am lăsat-o strict pentru riverani, iar cealaltă am închis-o definitiv, am închis-o cu gard. Focul Viu este înconjurat de terenul nostru”, a mai spus Liliana Ungureanu.

Ea a adăugat că măsura va fi în vigoare până în momentul în care Direcția Județeană de Mediu va delimita Focul Viu, va stabili calea de acces oficială și va stabili un regulament de vizitare.

„Vreau cale de acces oficială, vreau limitele ariei natural protejate, pentru că ne spun că e de 300 de metri, 33 de metri, 2.400 de metri și să pună un panou de informare cu regulile de vizitare. Sunt trei lucruri atât de simple”, mai precizează coproprietarul terenului din comuna Lopătari.

Ce spun autoritățile

Consiliul Județean Buzău a transmis că, deși problema nu intră în atribuțiile sale, a organizat întâlniri cu proprietarii și instituțiile responsabile pentru găsirea unei soluții care să permită redeschiderea accesului către obiectivul turistic.

„Instituția noastră a rămas implicată activ în gestionarea acestei situații. La fel ca până acum, colaborăm strâns cu proprietarii terenului, doamna Liliana Ungureanu și familia sa, având ca obiectiv comun asigurarea accesului neîngrădit al turiștilor la obiectivul Focul Viu. În acest scop, am organizat și facilitat întâlniri cu toate instituțiile responsabile, ANMAP, Direcția Județeană pentru Protecția Mediului și Jandarmeria Buzău pentru a sprijini identificarea unei soluții rapide și conforme cu legea, care să respecte atât drepturile de proprietate ale familiei Ungureanu, cât și interesul public privind menținerea accesului turistic la acest obiectiv”, a transmis, pentru sursa citată, Consiliul Județean Buzău.

Reprezentanții Primăriei Lopătari au anunțat că se vor deplasa în zonă pentru a identifica soluții.

Ce este „Focul Viu”

„Focul Viu” de la Lopătari face parte din Geoparcul „Ținutul Buzăului”, recunoscut drept sit UNESCO în luna aprilie 2022, fiind un teritoriu ce cuprinde elemente de interes geologic deosebit, alături de elemente de interes ecologic, arheologic, istoric și cultural de importanță mondială.

Administrația județeană arată că Focul Viu ia naștere prin existența unor depozite de gaze naturale aflate în subteran care, în drumul lor către suprafață, se aprind cu ajutorul cristalelor de cuarț. Focul care a luat naștere în acest mod nu se stinge deoarece este alimentat de gazele prezente în adâncuri, iar flăcările pot să atingă până un metru înălțime.

Spectacolul natural este mult mai impresionant dacă este admirat pe timpul nopții.

Foto: © Andrei Stancu | Dreamstime.com