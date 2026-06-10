Accident grav în Bihor: un mort și patru răniți, după impactul între un TIR și mai multe mașini. Trafic blocat pe DN 1 Huedin-Oradea

O femeie a murit și alți patru oameni au ajuns la spital, după un accident produs în noaptea de marți spre miercuri în localitatea Cornițel, județul Bihor, în care au fost implicate un TIR, două mașini și o autocisternă goală, anunță Centrul Infotrafic al Poliției Române.

Accidentul s-a produs pe DN1, în localitatea Cornițel, în jurul orei 01:18, potrivit IPJ Bihor.

Potrivit polițiștilor, din cercetările la fața locului, s-a constatat că un bărbat de 32 de ani, din Oradea, în timp ce conducea un autotren cu semiremorcă, a pătruns pe sensul opus de circulație, unde a acroșat două autoturisme, dintre care unul care tracta pe o remorcă un alt autoturism, precum și un alt autotren.

„În urma accidentului rutier, o femeie de 53 de ani, din localitatea Căpușu Mare, județul Cluj, pasageră în cel de-al doilea autoturism acroșat, a suferit multiple leziuni care, din nefericire, i-au provocat decesul la fața locului, în ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de personalul medical”, a anunțat IPJ Bihor, citat de site-ul local Bihon.

Potrivit Centrului Infotrafic, în urma coliziunii, autotrenul s-a răsturnat pe suprafața de rulare, a acroșat un stâlp de electricitate, fiind și scurgeri de combustibil pe suprafața de rulare

Circulația rutieră a fost oprită pe ambele sensuri de mers ale DN 1 Huedin-Oradea.

Traficul rutier este deviat pe DJ 108I Bucea – DJ 764 Bratca – DN 1 Borod. Se estimează deschiderea traficului rutier în jurul orei 08:00.