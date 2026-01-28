Accident mortal în București. Un pieton a fost lovit în plin de un camion. Tramvaiul 21, blocat pe ambele sensuri

Accidentul a avut loc miercuri dimineața la intersecția Strada Gherghiței cu Șoseaua Colentina din sectorul 2 al Capitalei.

O persoană care voia să traverseze strada și-a pierdut viața, a anunțat Brigada Rutieră.

Accidentul a fost anunțat în jurul 11.20, iar din primele informații, „șoferul, un bărbat în vârstă de 46 de ani, care conducea un camion pe Strada Gherghiței, dinspre Autostrada A3 către Şoseaua Colentina, când a ajuns în apropierea intersecției a surprins și accidentat un pieton, care se angajase în traversarea părții carosabile”, potrivit sursei citate.

Conform polițiștilor, cauzele accidentului vor fi stabilite în urma cercetărilor. Șoferul a fost testat cu aparatul Alcooltest, rezultatul indicat fiind „zero”.

A fost restricționată circulația tramvaielor 21 pe Șoseaua Colentina, pe ambele sensuri de circulație. STB a anunțat că s-au aplicat măsuri de deviere.