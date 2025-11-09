Accident cu parapanta în Alba. Victima este căutată într-o zonă greu accesibilă

Un bărbat a căzut cu parapanta, duminică, într-o zonă greu accesibilă de pe Piatra Secuiului, la Rimetea, informează Agerpres.

„Echipajul SMURD din cadrul Secţiei de pompieri Aiud intervine în cooperare cu Salvamont Alba pentru salvarea unui bărbat căzut cu parapanta în zona Piatra Secuiului, localitatea Rimetea. Din informaţiile primite, persoana prezintă multiple traumatisme şi este conştientă”, a transmis purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Alba, Alexandru Crişan.

El a precizat că bărbatul a căzut într-o zonă greu accesibilă.

„La locul producerii evenimentului a fost solicitat elicopterul SMURD”, a menţionat reprezentantul ISU Alba.

Piatra Secuiului, cu o altitudine de 1.128 metri, este preferată de iubitorii sportului cu parapanta, aceştia venind la Rimetea în număr mare, cu deosebire la fiecare sfârşit de săptămână. Anual se înregistrează şi câteva accidente în rândul acestora.