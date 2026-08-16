Accident de autocar grav în Ungaria: Cel puțin 12 oameni au murit, alți 10 sunt răniți grav

Autocarul înmatriculat în Polonia, cu 59 de persoane la bord, s-a răsturnat duminică dimineață pe autostrada M3 din Ungaria. Cel puțin 12 oameni și-au pierdut viața, a anunțat premierul ungar Peter Magyar, citat de Reuters.

„12 persoane și-au pierdut viața și cel puțin 10 au fost grav rănite în cursul nopții, după ce un autocar polonez s-a răsturnat într-un șanț pe autostrada M3”, a anunțat Peter Magyar, pe pagina sa de Facebook.

Premierul ungar nu a precizat naționalitatea victimelor.

Potrivit poliției ungare, accidentul a avut loc în jurul orei 01:00, pe autostrada M3, la kilometrul 139., în apropierea orașului Mezokeresztes.

Autocarul înmatriculat în Polonia circula în direcția Nyíregyháza, când a ieșit de pe carosabil și s-a răsturnat într-un șanț. La bord se aflau 57 de pasageri și doi șoferi, a relatat agenția de știri de stat MTI.

„Autocarul a ieșit de pe porțiunea de drum drept, a ajuns într-un șanț și s-a răsturnat. Informațiile preliminare indică faptul că șoferul probabil a adormit”, a anunțat poliția ungară, pe site-ul său.

Secțiunea de autostradă care duce spre Nyíregyháza a fost închisă de poliție, traficul fiind deviat la Mezőkeresztes. Șoferul autocarului a fost reținut, a precizat poliția.