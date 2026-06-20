Accident de tren aproape de Londra: Un om a murit și zeci sunt răniți grav

Un mecanic de tren a murit și alte zeci de persoane au fost rănite într-o coliziune între două trenuri pentru navetiști, care a avut loc vineri la aproximativ 100 km nord de Londra, transmite Reuters.

Compania East Midlands Railway, care opera ambele trenuri cu destinația Londra implicate în accident, a confirmat sâmbătă, într-un comunicat, că mecanicul unuia dintre trenuri a decedat.

Mai multe clipuri postate pe rețelele de socializare au arătat că accidentul feroviar a fost unul grav.

BREAKING: At least 50 people injured, fatalities feared from train collision in Bedford, England, hospital tells The Times. pic.twitter.com/W5MMegxb5M — News Now (@NewsNowUS) June 19, 2026

🔴One person was killed and 89 others were injured in the Bedford, England train collision; 11 people suffered very serious injuries, 22 sustained serious injuries, and 56 suffered minor injuries.#Uk #england #britian #london https://t.co/n8G4p8xNk6 pic.twitter.com/pDQpWaLy4m — The Digital Prophet (@MRcpn7) June 20, 2026

Serviciul de ambulanță din estul Angliei a declarat că, pe lângă o persoană care a decedat la fața locului, 11 persoane au suferit leziuni foarte grave, 22 au fost rănite grav, iar 56 au suferit leziuni ușoare.

„Gândurile mele se îndreaptă către familia persoanei care, din păcate, și-a pierdut viața, precum și către cei care au fost răniți grav”, a transmis prim-ministrul Keir Starmer într-un comunicat.

Cauza incidentului nu este deocamdată clară, iar ministrul transporturilor, Heidi Alexander, a declarat că este în curs o anchetă.

Peter Knapp, un medic care a scris o rețeau de socializare că se afla la bordul unuia dintre trenuri, a descris o „coliziune bruscă” în urma căreia un vagon a deraiat și a precizat că a suferit leziuni ușoare.