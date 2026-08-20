Accident grav, cu un autocar și mai multe mașini, la Mediaș. A fost activat Planul Roşu de Intervenţie

Un autocar şi mai multe autoturisme s-au ciocnit joi în apropierea pieţei agroalimentare din municipiul Mediaş. Nu sunt persoane blocate în maşini, dar cel puțin șase oameni au fost răniți, a anunțat ISU Sibiu.

Accidentul rutier s-a produs pe strada Mihai Eminescu, în apropierea pieţei agroalimentare.

Autorităţile au activat Planul Roşu de Intervenţie, iar traficul rutier este blocat total în zona accidentului.

„În total, la fața locului se acționează cu patru ambulanțe SMURD dintre care una cu medic și trei ambulanțe SAJ. Nu sunt persoane blocate în mașini, în aceste momente 6 persoane sunt în evaluare medicală, toate fiind conștiente”, a anunțat ISU Sibiu, citat de Ora de Sibiu.