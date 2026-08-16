Accident grav de trăsură în Elveția. Circumstanțele în care 12 turiști au fost răniți, iar o femeie și-a pierdut viața

Un accident de trăsură s-a soldat, sâmbătă, cu un mort și 12 răniți într-o zonă din estul Elveției, după ce un atelaj s-a izbit de un copac, în timpul unei plimbări turistice, a anuțat poliția cantonală din Grisons, citată de AFP.

Un grup de aproximativ 40 de persoane făceau o excursie în Valea Roseg, aproape de frontiera cu Itaia.

Participanții au fost repartizați în două atelaje. Cel implicat în accident era format dintr-o caleașcă urmată de două remorci în care se aflau pasagerii, după cum arată fotografia transmisă de poliție.

„Pe un tronson în pantă, vizitiul a constatat că puterea frânei era insuficientă și a încercat, cu atelajul tras de trei cai, să devieze către o zonă mai plată ca să reușească să încetinească. La începutul acestei manevre, unul dintre cai a căzut”, a precizat poliția elvețiană.

Din acest motiv, vizitiul a pierdut controlul caleștii care s-a izbit de un copac, iar unii dintre pasageri au fost aruncați în afara vehiculului.

12 pasageri au fost răniți, dintre care doi grav, iar o femeie de 73 de ani a murit pe loc. Poliția nu a precizat naționalitatea victimelor, dar a precizat că erau rezidenți în Elveția. Răniții au fost transportați la spitalele din zonă cu trei elicoptere și patru ambulanțe.

Autoritățile au deschis o anchetă ca să determine cu exactitate circumstanțele accidentului.