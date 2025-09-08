Accident grav în Bihor: Trei oameni au murit pe loc, după ce o mașină și o dubă s-au ciocnit

Trei bărbaţi au murit luni dimineaţă, într-un accident în care au fost implicate o autoutilitară şi un autoturism, produs pe DN 19 E, între localităţile Sânlazăr şi Chiraleu, în judeţul Bihor, anunță ISU și IPJ Bihor.

Autoritățile au fost anunțate cu privire la accident la ora 5:05.

„Apelul care sesiza evenimentul a fost primit în dispeceratul ISU Bihor, în jurul orei 05.05, apelantul precizând că în accident au fost implicate o autoutilitară şi un autoturism, toate cele trei persoane aflate în cele două autovehicule fiind încarcerate şi inconştiente”, anunţă reprezentanţii ISU Bihor.

În urma accidentului, două persoane din mașină şi o persoană din autoutilitară „au suferit leziuni care, din nefericire, le-au provocat decesul, la faţa locului”, a transmis Poliția Bihor.

Traficul rutier a fost blocat pe respectivul tronson de drum şi deviat pe drumul judeţean 191F, prin localitatea Sânlazăr, fiind dirijat de poliţiştii rutieri.

Poliţiştii rutieri urmează să efectueze cercetarea la faţa locului, pentru stabilirea cauzelor şi împrejurărilor producerii accidentului rutier, a mai transmis IPJ Bihor.