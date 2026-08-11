Accident grav în Braşov. O mașină a lovit un grup de pietoni pe trotuar. Doi oameni au murit, altul e în stare gravă

Conducătorul auto care a intrat cu maşina, un Duster, într-un grup de pietoni aflaţi pe trotuar, pe strada Mureşenilor din municipiul Braşov, doi dintre aceştia decedând, are 50 de ani, iar poliţiştii cercetează inclusiv o posibilă situaţie medicală a acestuia pentru stabilirea cauzei accidentului, au transmis reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Braşov.

Accidentul a avut loc marți seară, în jurul orei 21:00, în centrul Brașovului.

„Din primele date obţinute de echipa de cercetare prezentă la faţa locului se pare că un bărbat, de 50 de ani, care se afla la volanul unui autoturism Duster, pe care îl conducea pe strada Lungă către strada Mureşenilor, în zona intersecţiei cu sensul giratoriu, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, a urcat cu vehiculul pe spaţiul verde al acestuia, după care a rulat cu vehiculul pe trotuarul drept al sensului de mers de pe strada Mureşenilor, unde a acroşat trei pietoni”, precizează informarea transmisă de IPJ Braşov și citată Agerpres.

Potrivit sursei citate, în urma impactului, cei trei pietoni au suferit leziuni grave, iar faţă de doi dintre aceştia a fost declarat decesul. Al treilea pieton a fost dus la spital. De asemenea, conducătorul auto a suferit leziuni şi a fost transportat la unitatea medicală.

„Cercetările sunt în curs de desfăşurare pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc incidentul, în această etapă procedurală fiind cercetate toate ipotezele, inclusiv o posibilă cauză medicală”, precizează Poliția.

Victimele, cetățeni germani

Cei trei pietoni loviţi sunt trei bărbaţi. Unul dintre ei a fost declarat decedat la sosirea echipajelor de salvare, scrie News.ro. Un altul era inconştient, aflându-se în stop cardio-respirator, fiindu-i făcute manevre de resuscitare.

„Din păcate, în ciuda eforturilor depuse de personalul medical şi a manevrelor de resuscitare efectuate, cea de-a doua victimă, aflată în stop cardio-respirator, nu a răspuns manevrelor, fiind declarată decedată”, a anunţat ISU Braşov.

Conform aceleiași surse, o a treia victimă este inconştientă şi a fost intubată, iar cea de-a patra victimă (şoferul autoturismului, n.r.) este conştientă şi a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale şi tratament de specialitate.

Postul Antena 3 scrie că unul dintre cei doi pietoni decedați e cetăţean german. Al treilea pieton, și el cetățean german, a fost rănit grav şi transportat la spital.

Potrivit Poliției Brașov, șoferul nu consumase alcool, conform testelor.