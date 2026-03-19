Accident grav în București: Un șofer a intrat în plin cu mașina într-o stație de tramvai. Două persoane, rănite

Accidentul a avut loc pe Bd. Octavian Goga, din Piața Unirii din București. Șoferul a pierdut controlul volanului, a intrat într-un refugiu de tramvai și a lovit mai mulți oameni din stație. Două persoane accidentate au ajuns la spital, anunță STB și Brigada Rutieră.

„STB informează că astăzi, 19.03.2026, în jurul orei 13:30, pe Bd. Octavian Goga, la stația Poșta Vitan (sens spre Piața Unirii), s-a produs un eveniment rutier grav: șoferul unui autoturism a pierdut controlul asupra volanului, a rupt gardul de protecție al refugiului pentru călători, a accidentat persoane aflate pe peron și a lovit tramvaiul care era oprit în stație”, a anunțat STB.

Două persoane accidentate au fost transportate la spital, conștiente.

În urma accidentului, circulația tramvaielor liniilor 23 și 27 este blocată.