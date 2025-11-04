Accident grav în București, un tramvai s-a ciocnit cu un autobuz / ISU: Șapte persoane sunt duse la spital

În București a avut loc marți dimineață un accident grav în care au fost implicate un tramvai și un autobuz ale companiei municipale de transport STB.

„În urmă cu scurt timp s-a produs un accident rutier între un tramvai și un autobuz STB, strada Brașov intersecție cu Drumul Taberei”, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență București Ilfov (ISUBIF)

„În urma evaluării SMURD sunt opt victime (conștiente), dintre care șapte doresc transport la spital. Nu sunt persoane încarcerate. Au fost alertate o autospecială de stingere, trei (ambulanțe) SMURD, o autospecială pentru transport victime multiple”, a transmis ISUBIF.

STB a precizat că „un tramvai al liniei 41 a tamponat un autobuz al liniei 168, care se deplasa pe sensul spre Valea Ialomiței. În urma impactului, mai mulți călători au avut nevoie de îngrijiri medicale, care au fost acordate la fața locului de către echipaje SMURD”.

„În prezent, tramvaiele liniei 41 sunt blocate. A fost înființată o linie navetă cu indicativul 641, care circulă între Piața Presei și Ghencea. STB tratează cu maximă seriozitate acest incident și a demarat de urgență o anchetă internă”, a spus societatea de transport.

Poliția București „efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier”, a mai transmis sursa citată.