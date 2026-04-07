Accident grav în Franța: Un TGV a lovit un camion al armatei, cel puțin un om a murit și 27 sunt răniți

Un tren de mare viteză TGV din Franța a intrat în coliziune cu un camion al armatei marți dimineață la o trecere peste calea ferată din Noeux-les-Mines, zona Pas-de-Calais, potrivit TF1.

Mecanicul trenului a murit în urma accidentului, care a făcut cel puțin 27 de răniți, potrivit unui bilanț provizoriu. Șoferul camionului a fost rănit grav .

Incidentul a avut loc pe o trecere la nivel cu calea ferata, când un TGV care circula pe linia Dunkerque-Paris a lovit remorca unui camion al armatei, marți dimineață.

TGV-ul, care transporta aproximativ 250 de pasageri, a deraiat după impact. SNCF a pus la dispoziție autobuze pentru evacuarea pasagerilor, în timp ce traficul feroviar este întrerupt în ambele sensuri de circulație pe linia Béthune-Arras.

Ministrul Transporturilor, Philippe Tabarot, a anunțat pe X că se va deplasa la fața locului însoțit de președintele Căilor Ferate Franceze (SNCF), Jean Castex.

ALERTE – Le conducteur d'un TGV est mort et 27 passagers blessés dans une collision avec un poids lourd à un passage à niveau de Noeux-les-Mines, dans le Pas-de-Calais (TF1 / Horizon Actu). pic.twitter.com/rTF9xPJjKB — Infos Françaises (@InfosFrancaises) April 7, 2026

📍Photos du TGV qui a percuté ce matin a un PN( HDF) un convoi exceptionnel de l armée.

📍Le conducteur de TGV est décédé, RIP.

📍Il y a également des voyageurs blessés mais visiblement sans gravité.

📍C est en 1 semaine le deuxième convoi exceptionnel qui reste bloqué a un PN pic.twitter.com/e5NAHNJkwM — Fabien Villedieu (@VilledieuFabien) April 7, 2026

