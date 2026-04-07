Tren TGV, Foto: Leonid Andronov | Dreamstime.com
Accident grav în Franța: Un TGV a lovit un camion al armatei, cel puțin un om a murit și 27 sunt răniți

George Sîrbu

Un tren de mare viteză TGV din Franța a intrat în coliziune cu un camion al armatei marți dimineață la o trecere peste calea ferată din Noeux-les-Mines, zona Pas-de-Calais, potrivit TF1.

Mecanicul trenului a murit în urma accidentului, care a făcut cel puțin 27 de răniți, potrivit unui bilanț provizoriu. Șoferul camionului a fost rănit grav .

Incidentul a avut loc pe o trecere la nivel cu calea ferata, când un TGV care circula pe linia Dunkerque-Paris a lovit remorca unui camion al armatei, marți dimineață.

TGV-ul, care transporta aproximativ 250 de pasageri, a deraiat după impact. SNCF a pus la dispoziție autobuze pentru evacuarea pasagerilor, în timp ce traficul feroviar este întrerupt în ambele sensuri de circulație pe linia Béthune-Arras.

Ministrul Transporturilor, Philippe Tabarot, a anunțat pe X că se va deplasa la fața locului însoțit de președintele Căilor Ferate Franceze (SNCF), Jean Castex.

