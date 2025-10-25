Accident grav în Munții Făgăraș. Trei bărbați au alunecat sute de metri pe un versant abrupt

Trei bărbaţi din Ploieşti au alunecat, sâmbătă, sute de metri pe o pantă abruptă din zona Vârfului Netedu, din Munţii Făgăraș. Unul a supravieţuit, iar doi dintre ei, cu vârste de 35, respectiv 50 de ani, au decedat după ce au căzut în gol, trupurile lor fiind încă pe munte deoarece nu au putut fi recuperate de salvatorii montani, a declarat, pentru Agerpres, directorul Salvamont Sibiu, Dan Popescu.

„Toţi trei erau bărbaţi din Ploieşti, cei doi (decedaţi n.r.) au 35, respectiv 50 de ani”, a precizat Dan Popescu.

Potrivit acestuia, singurul dintre cei trei care a supravieţuit, tot un bărbat din Ploieşti a fost recuperat de către elicopterul SMURD, prin trolierea unui salvator montan. „Starea lui nu era gravă, după ce a fost preluat de elicopter, el a plecat spre maşina lui aflată în Căldarea Bâlea”, a precizat șeful Salvamont Sibiu.

Salvatorii montani vor încerca duminică să recupereze trupurile celor doi turişti decedaţi în Munţii Făgăraş.

„Din cauza terenului extrem de dificil şi a condiţiilor meteorologice, acestea nu au putut fi recuperate astăzi prin troliere. Operaţiunea de recuperare va fi reluată mâine, atât terestru cât şi aerian, în funcţie de evoluţia vremii. Din primele informaţii, persoanele implicate nu erau echipate corespunzător pentru condiţiile de iarnă din zonă. Vom reveni cu detalii privind acţiunea de mâine”, a anunţat Dan Popescu.