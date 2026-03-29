Accident pe DN1, la ieşirea din Braşov. Trei răniți, traficul e blocat pe ambele sensuri

Trei mașini s-au ciocnit duminică, pe DN 1 Braşov – Ploieşti, la kilometrul 160, la ieşirea din Braşov. În urma accidentului, au fost rănite trei persoane, iar traficul în zonă este oprit, anunță Centrul Infotrafic al Poliției Române.

Cele trei persoane rănite sunt conştiente şi au primit îngrijiri medicale la faţa locului.

„Traficul rutier este oprit pe ambele sensuri. Se estimează reluarea normală a circulației după ora 18:00”, a precizat poliția.

Autoritățile urmează să stabilească modul în care s-a produs accidentul.