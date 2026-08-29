Accident rutier, urmat de bătaie în Dâmbovița. Polițiștii au fost nevoiți să recurgă la focuri de armă

Un accident rutier produs în judeţul Dâmboviţa între un autoturism şi o căruţă s-a transformat într-un scandal în timpul căruia poliţiştii au tras focuri de armă. Rudele celor implicaţi în eveniment au ajuns la faţa locului şi s-au luat la bătaie. În urma violenţelor, doi tineri au ajuns în arest preventiv, informează News.ro.

Evenimentul rutier s-a produs în seara zilei de 21 august, în jurul orei 21:15, pe DN 7, în comuna dâmboviţeană Crângurile, unde un autoturism condus de o femeie de 36 de ani, din comuna Valea Mare, a lovit o căruţă condusă de un bărbat, de 44 de ani, din judeţul Argeş.

În urma accidentului, femeia de la volan, conducătorul atelajului şi o femeie în vârstă de 41 de ani aflată în căruţă au fost răniţi.

Situaţia a degenerat după ce rudele şoferiţei şi cele ale căruţaşului au ajuns la locul accidentului. Rudele şoferiţei au considerat că ea nu este vinovată, în timp ce familia căruţaşului i-a luat acestuia apărarea, în cel din urmă aceştia luându-se la bătaie. În timpul violenţelor, rudele căruţaşului au provocat distrugerii autoturismului.

„Pentru aplanarea conflictului şi restabilirea ordinii şi siguranţei publice, poliţiştii au utilizat armamentul din dotare, efectuând două focuri de avertisment în plan vertical, fără a rezulta victime omeneşti sau alte pagube”, informează oficialii Poliţiei judeţene Dâmboviţa.

Doi tineri cu vârste de 19 şi 22 de ani din familia căruţaşului au fost ridicaţi, reţinuţi şi arestaţi preventiv în urma evenimentelor violente. Ei sunt puşi sub acuzare pentru lovire sau alte violenţe, distrugere, tulburarea ordinii şi liniştii publice, dar şi pentru ameninţare, după ce i-au spus şoferiţei implicate în accident că o vor ucide.