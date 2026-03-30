Carnagiu pe o șosea în județul Cluj. Cinci morți

Accident la Sânpaul în județul Cluj între două camioane și un autoturism. Sursă foto: ISU Cluj

Cinci bărbaţi au murit, luni dimineaţă, într-un accident produs în zona localităţii Sânpaul din judeţul Cluj, relatează News.ro. Traficul rutier pe DN 1F a fost oprit temporar pe ambele sensuri, circulaţia fiind deviată pe rute ocolitoare.

Toți cei cinci bărbați care au rămas încarcerați în autoturismul puternic avariat au fost extrași de către forțele de intervenție ajunse la fața locului, însă din nefericire au fost declarați morți, a anunțat ISU Cluj.

Potrivit presei locale, este unul dintre cele mai grave accidente din județul Cluj.

Accidentul a avut loc în jurul orei 08:00, pe DN1F, în zona localității Sânpaul, în care au fost implicate două autocamioane și un autoturism, notează Ziar de Cluj.

„În urma impactului, traficul rutier este blocat pe ambele sensuri de circulaţie. Conform primelor informaţii, şase persoane au fost rănite”, a anunţat inițial Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj.

Traficul a fost deviat iar potrivit centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române circulația a fost reluată după ora 9.30.

Momentan nu se cunosc împrejurările în care a avut loc accidentul.