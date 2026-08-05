Accidente cu trotineta electrică la copii: „La 25 km/h copilul nu mai cade, este proiectat”, avertizează Dr. Alin Gabriel Sterian, ortoped la Grigore Alexandrescu

Accidentele cu trotineta electrică au devenit atât de frecvente, încât medicii din marile spitale de pediatrie spun că fac parte deja din rutina gărzilor de vară. În spatele unei căzături se ascund însă fracturi complexe, traumatisme craniene, răni extinse și leziuni care pot afecta dezvoltarea copilului pe termen lung. Dr. Alin Gabriel Sterian, medic ortoped pediatru la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”, avertizează că viteza pe care o ating aceste vehicule schimbă complet mecanismul accidentului: „La 25 km/h copilul nu mai cade, este proiectat”, iar urmările pot fi mult mai grave decât își imaginează cei mai mulți părinți.

Un accident cu trotineta electrică poate face ca un copil să ajungă pe masa de operație și să rămână cu sechele pentru tot restul vieții. De la fracturile specifice vârstei și traumatismele care pot trece neobservate la început, până la regulile care pot preveni astfel de accidente și semnele care impun prezentarea de urgență la spital, Dr. Alin Gabriel Sterian explică, pas cu pas, ce ar trebui să știe orice părinte înainte de a-i pune copilului în mână o trotinetă electrică.

Cât de frecvente au devenit accidentele de trotinetă electrică la copii? Ce vedeți în practica de ortopedie pediatrică?

Dr. Sterian Alin Gabriel: Accidentele de trotinetă electrică au explodat în ultimii ani și au devenit una dintre cele mai frecvente cauze de prezentare la urgențele de ortopedie pediatrică, mai ales în sezonul cald și în mediul urban. Dacă în urmă cu câțiva ani vedeam cazuri sporadice, astăzi vorbim despre prezentări zilnice, iar tendința este în continuă creștere, pe măsură ce trotinetele au devenit accesibile, rapide și omniprezente. O altă problemă în folosirea trotinetelor este modificarea acestora pentru a rula cu viteze mult mai mari decât cele pentru care au fost proiectate, făcându-le mai nesigure și mai greu de controlat de către copii.

Ceea ce este îngrijorător nu este doar numărul accidentelor, ci și severitatea lor. Spre deosebire de trotineta clasică, cea electrică atinge ușor 25 km/h (unele modele chiar mai mult), iar la această viteză un copil nu mai cade, ci este proiectat. Energia impactului este comparabilă cu cea dintr-un accident de bicicletă la viteză mare sau chiar de motocicletă la viteză mică, dar fără niciun echipament de protecție în majoritatea cazurilor.

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