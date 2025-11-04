Dick Cheney sosește la Casa Albă pe 16 februarie 2006, la câteva zile după ce a împușcat la vânătoare un susținător proeminent al Partidului Republican, FOTO: Mark Wilson / Getty images / Profimedia

Dick Cheney a fost considerat unul dintre cei mai influenți și puternici vicepreședinți din istoria Statelor Unite, unii descriindu-l inclusiv ca „eminența cenușie” care a stat timp de 8 ani în spatele președintelui George W. Bush. Însă un accident bizar la vânătoare în 2006 a pus la încercare strânsoarea sa asupra puterii.

Cheney se afla la vânătoare de prepelițe cu mai multe persoane pe întinsul ranch Armstrong din sudul statului Texas când, pe 11 februarie 2006, a țintit spre o pasăre și a ajuns să îl împuște pe avocatul Harry Whittington, un influent susținător al Partidului Republican.

Whittington era proprietarul unei clădiri din centrul orașului Austin, unde mulți dintre liderii Partidului Republican din Texas și-au construit imperiile politice. Inclusiv viitorul președinte George W. Bush a folosit acea clădire drept sediu pentru când a candidat la funcția de guvernator al statului Texas, la fel și fostul guvernator Rick Perry. Karl Rove, un influent strateg politic republican, avea și el biroul acolo.

Whittington, în vârstă de 78 de ani la momentul accidentului din februarie 2006, a fost lovit de alice în față, gât și piept și a suferit un ușor atac de cord din cauza unei alice ce i-a pătruns în corp aproape de inimă. Accidentul nu a fost făcut public decât a doua zi, când Katherine Armstrong, proprietara ranch-ului, a sunat la ziarul local Corpus Christi Caller-Times și le-a spus jurnaliștilor ce se întâmplase.

După cum relata revista Time la momentul respectiv, Cheney a fost criticat pentru încălcarea unei reguli fundamentale a vânătorii – aceea că o persoană care ține o armă trebuie să se asigure că știe exact în ce trage înainte de a apăsa pe trăgaci. Incidentul a fost unul profund stânjenitor pentru Casa Albă în condițiile în care republicanii și conservatorii americani sunt susținători puternici ai dreptului la portarmă și a utilizării responsabile a armelor.

Dick Cheney inspectează o armă la o convenție organizată de Asociația Națională pentru Arme (NRA) din SUA în aprilie 2004, FOTO: Jeff Swensen / Getty images / Profimedia

„Un coșmar” provocat de Dick Cheney pentru Casa Albă

Însă faptul că Cheney și Casa Albă nu au făcut public incidentul timp de mai bine de o zi a atras critici și mai puternice, unele voci suspectând o tentativă de mușamalizare sau de a minimaliza gravitatea accidentului.

Referindu-se la decizia lui Cheney de a lăsa proprietara ranch-ului să anunțe un ziar local a doua zi despre ce s-a întâmplat, consultantul republican Rich Galen afirma la momentul respectiv: „Aș folosi acest caz drept exemplu despre cum poți complica excesiv o problemă”.

„Dacă am putea da timpul înapoi, o idee mai bună ar fi fost ca echipa de comunicare a vicepreședintelui să colaboreze imediat cu cea a președintelui și să transmită ceva presei – o informare oficială – cât mai repede posibil”, afirma acesta pentru NBC News înainte ca biroul lui Cheney sau serviciul de presă al Casei Albe să comenteze asupra incidentului.

„Este un coșmar provocat chiar de el”, a declarat și Lanny Davis, fost consilier la Casa Albă în timpul administrației Clinton, care conducea la acea vreme o firmă de avocatură din Washington specializată în gestionarea crizelor juridice. „Cheney a transformat o non-știre sau o știre minoră într-o poveste enorm de negativă, din cauza încăpățânării și aroganței sale”, spunea el.

Fostul vicepreședinte a vorbit despre incident câteva zile mai târziu

Sub presiunea Casei Albe și a strategilor republicani din exterior, Cheney și-a asumat responsabilitatea într-un interviu acordat postului Fox News, difuzat după trei zile de tăcere publică din partea vicepreședintelui.

Cheney a declarat în interviu că incidentul a reprezentat în acel moment „una dintre cele mai proaste zile din viața mea”.

Cheney a spus că accidentul s-a produs după ce Whittington se despărțise de grupul de vânători pentru a recupera o pasăre căzută într-o zonă de vegetație deasă. Potrivit vicepreședintelui, avocatul purta echipament portocaliu, corespunzător regulilor de siguranță, iar partea superioară a corpului său era vizibilă, dar se afla într-o râpă, cu soarele în spate.

„Nu poți da vina pe altcineva”, a spus Cheney. „Eu sunt cel care a apăsat pe trăgaci și și-a împușcat prietenul”, a mai spus el, fără să își ceară însă scuze sau să exprime regrete pentru faptul că nu a dezvăluit mai devreme ceea ce s-a întâmplat.

Președintele Bush a declarat o zi mai târziu că acesta „a gestionat situația foarte bine” și a oferit „o explicație puternică”. Șeriful local a închis în aceeași zi ancheta oficială privind incidentul și a anunțat că nu vor fi formulate acuzații împotriva lui Cheney din cauza accidentului.

Harry Whittington a susținut o conferință de presă în fața spitalului în care a primit îngrijiri medicale de urgență, FOTO: Paul Iverson / AP / Profimedia Images

Bărbatul pe care l-a împușcat și-a cerut scuze față de el

Când a părăsit spitalul, la aproximativ o săptămână după accident, Whittington a declarat că „accidentele au loc și vor mai avea loc” și și-a cerut el scuze lui Cheney, spunând că regretă profund toate lucrurile pe care vicepreședintele și familia lui „au fost nevoiți să le îndure” după accident.

Gestul lui Whittington, dar și accidentul în sine și cele ce au urmat, au atras de asemenea numeroase ironii și au făcut subiectul glumelor comedianților și prezentatorilor TV din SUA.

Jay Leno, pe atunci gazda emisiunii The Tonight Show de la televiziunea NBC, a glumit spunând că Cheney va profita de accident cu ocazia Zilei Îndrăgostiților, lansând un nou parfum numit „Duck” („Rață”).

Miliardarul Bill Gates și-a salutat publicul la o conferință spunând: „Sunt foarte bucuros că mă aflu aici. Cealaltă invitație a mea era să merg la vânătoare de prepelițe cu Dick Cheney”.

Familia lui Dick Cheney a anunțat marți că acesta a murit la vârsta de 84 de ani. Avocatul Harry Whittington s-a stins din viață în februarie 2023.