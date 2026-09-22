„Aceasta e dovada precisă”. AUR reacționează după ce numele lui Simion apare în stenogramele din cazul Georgescu

Călin Georgescu a fost interceptat vorbind cu omul de afaceri Ionel Rusen despre „misiunea” sa de a „deconspira tot”, inclusiv pe George Simion, potrivit stenogramelor din referatul procurorilor.

AUR recționează și susține că „nu cade în capcana sistemului”.

„Aceasta e dovada precisă că avem de-a face cu un proces politic. Care sunt probele de la dosar pentru care a fost arestat domnul Georgescu, refuzul nostru de a vota noul guvern și această interceptare veche de peste un an care ar dovedi o intenție de fugă?

„Nu ne dezicem de Călin Georgescu”

Nu cădem în capcana sistemului și nu ne dezicem de Călin Georgescu, am fost alături de el în toate încercările pe care le-a avut în ultimul an. Și domnul Simion a fost, este și va rămâne alături de domnia sa, considerăm acest nou dosar ca parte a loviturii de stat“, afirmă AUR, într-o reacție pentru presă.

Stenogramele incluse în referatul DIICOT

Referatul DIICOT cu propunerea de arestare a lui Georgescu și Rusen, obținut de Mediafax, include și stenograme ale unor discuții din 27 mai 2025 între fostul candidat la prezidențiale și omul de afaceri.

În discuția interceptată de procurori, care are loc în mașină, într-o parcare, Georgescu îi spune lui Rusen că mai are nevoie să „scape” de controlul judiciar, iar planul său este să obțină azil politic în Italia.

Călin Georgescu: „Misiunea mea a fost să deconspir tot”

Călin Georgescu vorbește cu Rusen și despre ceea ce numește „misiunea” sa, conform stenogramelor citate de Mediafax:

„Misiunea mea a fost să deconspir tot. Tot sistemul. Inclusiv pe Simion, la final”.

În aceeași discuție, Georgescu susține că „toți” s-au „devoalat”: „Eu am preluat tot. Eu am poporul în spate și toți s-au devoalat. Toți! Toate partidele politice”.