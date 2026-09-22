STENOGRAME. Călin Georgescu, discuții cu Ionel Rusen despre „planul” de azil politic în Italia: „Și pentru băieții ăștia ai mei. Important e să nu detecteze nimeni nimic” / Discuții și despre o casă de 1.200.000 de euro

Călin Georgescu i-a cerut lui Ionel Rusen, complice în dosarul de înșelăciune de 1,1 milioane de euro, să se intereseze cum poate obține azil politic în Italia, atât pentru el, cât și pentru persoane din anturajul său. În paralel, cei doi discutau despre găsirea unei vile în Toscana, potrivit unor stenograme din dosar consultate de Mediafax.

Călin Georgescu și Ionel Rusen au fost reținuți pentru 24 de ore de DIICOT, acuzați că au înșelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro. Procurorii cer arestarea preventivă a celor doi. Este al treilea dosar penal deschis pe numele lui Georgescu și primul în care a fost reținut.

Stenograme din dosarul de înșelăciune obținute de Mediafax redau o discuție între Georgescu și Rusen, în 27 mai 2025, în interiorul autoturismului folosit de Ionel Rusen, în cadrul unei supravegheri tehnice autorizate de Tribunalul București.

În dialog, Georgescu îi spune lui Rusen că mai are nevoie să „scape” de controlul judiciar, după care îi cere „să se intereseze” cum să obțină azil politic în Italia.

Mai jos, pasaje din stenograme din dosarul procurorilor:

CĂLIN GEORGESCU: „Și a doua chestiune, vreau să te interesezi cum fac pentru… în caz de ceva… cu azil politic.”

RUSEN IONEL: „Când mergem acolo ne vedem cu fostul șef (…) procuror pe Italia. (…) E un prieten foarte bun. El o să ne ajute cu tot ce înseamnă…”

CĂLIN GEORGESCU: „(…) și pentru băieții ăștia ai mei.”

RUSEN IONEL: „Da. Pentru toată echipa.”

CĂLIN GEORGESCU: „Te rog eu frumos. Și după ce finalizezi asta, după aceea discutăm. Ca să înțelegi planul. Planul este așa. Mai îmi trebuie să scap de controlul judiciar…”

RUSEN IONEL: „Da. Asta e…”

Georgescu i-a explicat și interesul său față de Italia.

CĂLIN GEORGESCU: „Am nevoie de la ei să mă securizeze. Adică să intru sub incidența legii italiene (…) Am pașaport, iau copiii și gata! Și sigur, oamenii mei.”

CĂLIN GEORGESCU: „Dar nu tre’ să știe nimeni!” (…) „Important e să nu detecteze nimeni nimic. Asta mă interesează cel mai mult. Să nu care cumva să se afle, să nu care cumva să existe vreun miros de orice gen”.

Vilă în Toscana cu dependințe „pentru servitori”

În aceeași zi, Rusen îi prezenta lui Georgescu o proprietate identificată în Italia.

RUSEN IONEL: „Mi se pare un pic cam scump, dar vedem un pic cum o rezolvăm.”

CĂLIN GEORGESCU: „Păi, nu, că o să mă ajute niște străini.”

(…)

(…) RUSEN IONEL: „În jurul la un milion două sute.”

CĂLIN GEORGESCU: „OK.”

Într-o discuție anterioară, Georgescu îi explicase lui Rusen că avea în vedere trei zone din Toscana, una în apropierea mării și două în zona colinară. Georgescu mai era interesat și de existența unei construcții separate sau a unor dependințe.