„Aceasta este capcana întinsă de Putin”: Avertisment de la cel mai înalt nivel despre planul Rusiei în Ucraina

Șefa diplomației UE a lansat un avertisment cu privire la presiunile exercitate asupra Ucrainei cu scopul de a ceda teritorii Rusiei ca parte a unui viitor acord de pace, scrie BBC.

Într-un interviu acordat postului britanic după summiturile din Alaska și de la Casa Albă, Kaja Kallas a declarat că a permite Rusiei să păstreze teritorii ucrainene este o „capcană în care Putin vrea să cădem”.

Regiunea Donbas din estul Ucrainei este de mult timp revendicată de Rusia, agresiunea militară forțând 1,5 milioane de ucraineni să fugă de acolo în ultimul deceniu.

Ucraina a respins în mod constant cedarea întregului Donbas în schimbul păcii, deși Trump a subliniat necesitatea „schimbului de teritorii”.

Kallas, care a fost inclusă pe „lista persoanelor căutate” de Kremlin, a vorbit pe larg și despre garanțiile de securitate „credibile și solide” pentru Ucraina.

Ea a recunoscut că, în această etapă a negocierilor, nu există multe „măsuri concrete” pentru o forță de descurajare.

„Cea mai puternică garanție de securitate este o armată ucraineană puternică”, a spus ea, subliniind importanța stabilirii unor garanții care să nu fie „doar pe hârtie”.

Kallas a mai afirmat că statele membre ale „coaliției de voință” trebuie să determine exact cu ce pot contribui și că nu este încă clar în ce calitate vor opera aceste forțe.

„Uităm că Rusia nu a făcut nicio concesie”

Liderii din țările cheie ale UE, printre care Franța, Germania, Italia și Finlanda, s-au alăturat președintelui ucrainean Volodimir Zelenski pentru discuții la Casa Albă săptămâna trecută, la câteva zile după ce Trump l-a primit pe președintele rus Vladimir Putin într-o bază militară din Alaska.

Cu privire la summitul din Alaska, Kallas a afirmat că Putin a obținut „tot ce și-a dorit” și că acest lucru va avea un impact asupra interesului său de a negocia un acord de pace.

„A fost primit cu atâta căldură și a dorit ca sancțiunile să nu fie aplicate, lucru pe care l-a obținut. Putin râde, nu oprește uciderile, ci le intensifică”, a spus Kallas. „Uităm că Rusia nu a făcut nicio concesie”, a spus ea.

Kallas a adăugat că UE a elaborat al 19-lea pachet de sancțiuni pentru a-l presa pe liderul rus să continue discuțiile.

Între timp, joi, Trump a stabilit un termen de două săptămâni pentru evaluarea negocierilor de pace dintre Rusia și Ucraina.

„Aș spune că în două săptămâni vom ști cum stau lucrurile”, a declarat el într-un interviu acordat lui Todd Starnes, prezentator al postului de știri Newsmax.

„După aceea, va trebui să adoptăm poate o altă abordare”, a spus Trump.

„Semnale actuale din Rusia sunt indecente”

Însă Zelenski a pus la îndoială disponibilitatea lui Putin de a se întâlni cu el.

În comentariile făcute joi reporterilor, relatate de agenția de știri Agence France-Presse, Zelenski a acuzat Rusia că evită „necesitatea” organizării unei întâlniri între liderii celor două țări.

„Semnale actuale din Rusia sunt, să fiu sincer, indecente. Ei încearcă să evite necesitatea unei întâlniri. Ei nu vor să pună capăt acestui război”, a spus el.

O serie de lideri europeni au repetat mai devreme pozițiile UE și Ucrainei cu privire la refuzul lui Putin de a se angaja într-un acord de pace.

Președintele finlandez Alexander Stubb a declarat că Putin este „rareori de încredere” și că este sceptic cu privire la faptul că liderul de la Kremlin va accepta în cele din urmă o întâlnire bilaterală cu Zelenski.

Președintele francez Emmanuel Macron l-a numit pe liderul rus „un prădător și un căpcăun la ușa noastră” și și-a exprimat „cea mai mare îndoială” că acesta ar fi dispus să lucreze pentru pace.

Ambii lideri au participat luni la negocierile de pace de la Casa Albă.

Zelenski a declarat că este dispus să se întâlnească cu Putin „în orice format”, dar a spus joi că nu există încă niciun semn din partea Moscovei că „intenționează cu adevărat să se angajeze în negocieri substanțiale”.