Aceasta este ținta numărul unu a atacului masiv lansat de SUA și Israel în Iran. A supraviețuit? Ce spun ultimele informații

SUA și Israelul l-au amenințat în mod repetat pe liderul suprem iranian cu eliminarea. Primul val de atacuri lansate sâmbătă dimineața i-a vizat, potrivit informațiilor, chiar pe liderii regimului de la Teheran, scriu Al Jazeera și Reuters.

Statele Unite și Israelul au lansat o nouă serie de atacuri asupra Iranului, vizându-i în primul rând, potrivit informațiilor, pe liderii regimului.

Printre zonele vizate sâmbătă în capitala Iranului, Teheran, s-au numărat locurile în care s-ar putea afla liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei.

Agenția de știri semi-oficială iraniană Tasnim a relatat că șapte rachete au lovit o zonă din apropierea palatului prezidențial, situat în Shemiran, la nord de Teheran, precum și în apropierea complexului lui Khamenei.

Ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului Foto: Profimedia

Associated Press a raportat că atacurile au lovit și în apropierea birourilor lui Khamenei din capitală.

Nu se știe exact unde se află Khamanei. Agenția de știri Reuters a citat o sursă care a afirmat că Khamenei nu se afla în Teheran și că a fost transferat într-un loc sigur.

Cine este Ali Khamenei?

În vârstă de 86 de ani, Khamenei este liderul suprem al Iranului din 1989. El i-a succedat fondatorului Republicii Islamice, ayatollahul Ruhollah Khomeini, care s-a întors din exil și a condus revoluția din 1979 din Iran, care l-a răsturnat pe șahul Mohammad Reza Pahlavi, aliat al Statelor Unite, scrie Al Jazeera.

Khamenei deține autoritatea supremă asupra tuturor ramurilor guvernului, armatei și justiției, acționând în același timp și ca lider al comunității musulmane.

Khamenei a rezistat unei relații conflictuale cu Occidentul, inclusiv sancțiunilor intense și mai multor runde de proteste interne. El a spus în mod repetat că SUA sunt „dușmanul numărul unu” al Iranului, urmate îndeaproape de Israel.

Loialitatea a două dintre principalele instituții de securitate ale Iranului – Gardienii Revoluției Islamice (IRGC) și forțele paramilitare Basij, care au sute de mii de voluntari – este esențială pentru puterea lui Khamenei.

Ce au spus SUA și Israelul despre Khamenei

Oficialii din ambele țări au emis anterior amenințări la adresa lui Khamenei.

În iunie, după războiul de 12 zile dintre SUA și Israel împotriva Iranului și represaliile Teheranului împotriva Israelului, ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a declarat că Khamenei „nu poate continua să existe”.

„Un dictator precum Khamenei, care se află la conducerea unui stat ca Iranul și are obiectivul oribil de a distruge Israelul, nu poate continua să existe”, a spus el.

În aceeași lună, premierul israelian Benjamin Netanyahu a sugerat că Israelul nu a exclus posibilitatea de a încerca asasinarea lui Khamenei, un act care, potrivit lui, ar „pune capăt” conflictului de lungă durată dintre SUA și Iran.

În Statele Unite, președintele Donald Trump a făcut, de asemenea, declarații care par să-l amenințe pe Khamenei.

Într-un interviu acordat ABC News la începutul acestei luni, Trump a spus că liderul iranian ar trebui să fie „foarte îngrijorat”, deoarece SUA au acumulat resurse militare în regiune.

În alte declarații, el a spus că schimbarea regimului în Iran ar fi „cel mai bun lucru care s-ar putea întâmpla” și că „există oameni” care ar putea prelua conducerea, fără a da mai multe detalii.

Când a ordonat atacuri asupra Iranului anul trecut, Trump a afirmat că Khamenei ar fi o „țintă ușoară” dacă SUA ar decide să-l urmărească.

„Știm exact unde se ascunde așa-numitul «lider suprem»”, a spus Trump. „Este o țintă ușoară, dar este în siguranță acolo – nu îl vom elimina (ucide!), cel puțin nu pentru moment.”

Primele ținte

În declarațiile de sâmbătă dimineață, Trump a promis să „anihileze” marina și bazele de rachete ale Iranului și a îndemnat iranienii să-și răstoarne guvernul.

„Când vom termina, preluați controlul asupra guvernului vostru. Va fi al vostru”, a spus Trump.

Informațiile citate de CNN și de alte surse americane de știri au spus că atât Khamenei, cât și președintele țării au fost vizați de atacuri. Dar nu există informații despre succesul acestor atacuri.

„Un haos fără precedent”

Semne de întrebare sunt și cu privire la ce ar putea urma după intervenția militară.

În mesajul video trimis sâmbătă dimineață, Trump i-a invitat pe protestatarii iranieni să-și revendice țara, după ce campania de bombardamente a SUA se va fi încheiat.

Citește și Riscurile majore ale războiului SUA în Iran explică avertismentul dramatic al lui Trump pentru americani

Urmările înlăturării regimului de la Teheran depind de modul în care aceasta se produce și cine sunt actorii principali.

„Simpla eliminare a liderilor printr-o intervenție militară americană și/sau israeliană ar produce un haos fără precedent și ar lăsa o țară cu peste 90 de milioane de oameni, cu resurse naturale imense, cu o poziție geografică deosebit de importantă, și cu o diversitate semnificativă, complet neguvernată”, a avertizat recent într-un interviu pentru HotNews Raul Pintilie, cercetător al conflictelor din Orientul Mijlociu.

„Acest scenariu ar avea consecințe grave asupra întregii regiuni – de la cele de natură economică la cele referitoare la un posibil val de refugiați cu care se vor confrunta țările vecine”, a spus el.