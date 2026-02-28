Mai mulți oficiali de la vârful puterii din Iran, uciși în atacurile SUA-Israel. Cine sunt

Decesele au fost confirmate în rândul unor persoane din guvernul de la Teheran și de la vârful armatei, dar informații despre soarta liderului suprem ayatollahul Ali Khamenei și a președintelui Masoud Pezeshkian sunt încă puține.

Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au declarat că atacurile lor asupra Teheranului au vizat locații în care se aflau personalități politice și de securitate de rang înalt, potrivit BBC.

La câteva ore după atac, au apărut informații despre oficiali care au fost uciși. Ministrul apărării iranian Amir Nasirzadeh și comandantul Gărzii Revoluționare Mohammed Pakpour au fost uciși în atacurile israeliene, au declarat două surse familiarizate cu operațiunile militare ale Israelului și o sursă regională, pentru Reuters.

De asemenea Iran International, publicație cu sediul în Londra, anunță că Ali Shamkhani, un oficial iranian cu vechime în domeniul securității și secretar al Consiliului de Apărare al Iranului, a fost ucis. El este unul dintre consilierii principali al liderului suprem Ali Khamenei.

Ministrul iranian de externe a declarat sâmbătă că „am pierdut câțiva comandanți, dar nu este o problemă atât de gravă”, potrivit NBC. Ayatollahul Ali Khamenei este încă în viață „din câte știu eu”, a afirmat Abbas Araghchi.

Ce spun cei prezenți în Iran

La câteva ore după atacurile executate de SUA și Israel, informații despre soarta celor mai importanți oameni de la vârful puterii sunt încă puține. Internetul este blocat în Iran, iar posibilitatea unei confirmări externe este dificilă.

Presa de stat iraniană a negat informațiile potrivit cărora înalți oficiali politici și șeful armatei țării ar fi fost uciși astăzi.

Președintele Masoud Pezeshkian este în siguranță, a declarat adjunctul său executiv, Mohammad Jafar Qaempanah, într-o postare pe X. Fiul președintelui, Youssef Pezeshkian, scrie pe Telegram că „de data aceasta, tentativele de asasinat nu au avut succes”.

Armata a negat moartea comandantului său, generalul-maior Amir Hatami, iar agenția de știri Fars, cunoscută pentru poziția sa radicală, afirmă că președintele Parlamentului, Mohammad Baqer Qalibaf, și șeful Consiliului Suprem de Securitate Națională (SNSC), Ali Larijani, sunt teferi.

Procurorul general al Iranului a avertizat sâmbătă că autoritățile vor lua măsuri ferme împotriva oricui răspândește zvonuri sau amenință securitatea națională în urma atacurilor americane și israeliene.

Ținta numărul 1

SUA și Israelul l-au amenințat în mod repetat pe liderul suprem iranian Ali Khamenei cu eliminarea. Primul val de atacuri lansate sâmbătă dimineața i-a vizat, potrivit informațiilor, chiar pe liderii regimului de la Teheran, scriu Al Jazeera și Reuters.

În vârstă de 86 de ani, Khamenei este liderul suprem al Iranului din 1989. El i-a succedat fondatorului Republicii Islamice, ayatollahul Ruhollah Khomeini, care s-a întors din exil și a condus revoluția din 1979 din Iran, care l-a răsturnat pe șahul Mohammad Reza Pahlavi, aliat al Statelor Unite, scrie Al Jazeera.

Khamenei deține autoritatea supremă asupra tuturor ramurilor guvernului, armatei și justiției, acționând în același timp și ca lider al comunității musulmane.