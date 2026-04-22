„Acest executiv este în curs de prăbușire”: Donald Trump, obligat să facă ordine la Casa Albă

Directorul FBI, Kash Patel, participă la o ceremonie care a marcat 24 de ani de la atacurile din 11 septembrie, la New York, SUA, pe 11 septembrie 2025. FOTO: Seth Wenig / AP / Profimedia

După ministra de interne și cea a justiției, Casa Albă a confirmat concedierea ministrei muncii. Dezvăluirile privind derapajele directorului FBI, Kash Patel, îi fragilizează poziția, scrie Les Echos.

A treia înlocuire: ministra muncii din administrația Trump, Lori Chavez-DeRemer, a fost demisă luni din guvern. Plecarea ei se adaugă celor ale ministrei justiției, Pam Bondi, și ministrei de interne, Kristi Noem, ambele concediate în ultimele două luni. După ce și-a menținut echipa inițială timp de peste un an, Donald Trump se vede nevoit să facă curățenie.

Impopularitatea spectaculoasă a campaniei dure de arestări a imigranților fără acte în orașele americane a costat-o funcția pe Kristi Noem. Gestionarea haotică a afacerii Epstein a dus la căderea lui Pam Bondi. În cazul lui Lori Chavez-DeRemer, Donald Trump a intervenit în cele din urmă în fața acuzațiilor repetate de abuz de bunuri și hărțuire.

Directorul FBI, în dificultate

Ministra a fost acuzată, printre altele, că ar fi avut o relație cu un membru al echipei sale de securitate, că păstra o rezervă de alcool în birou și că a folosit fonduri publice pentru deplasări personale. Tatăl și soțul ei ar fi contactat, de asemenea, mai multe tinere care lucrau în cabinetul ministrei, până în punctul în care accesul soțului ei în minister a fost interzis după ce a fost acuzat de hărțuiri sexuale.

Dezvăluirile presei americane au crescut presiunea asupra lui Lori Chavez-DeRemer, în timp ce, în paralel, unii aleși republicani din Congres începeau să se agite în fața avalanșei de scandaluri. O anchetă internă a inspectorului general al Ministerului Muncii risca, de altfel, să scoată la iveală noi detalii compromițătoare.

„Acest guvern este în curs de prăbușire”, a reacționat Partidul Democrat pe X. Plecările nu sunt întotdeauna înlocuite. Donald Trump l-a numit rapid pe senatorul Markwayne Mullin la conducerea Ministerului de Interne, dar la Justiție, adjunctul ministerului, Todd Blanche, fost avocat al președintelui, conduce efectiv instituția. Majoritatea fragilă de care dispun republicanii în Senat limitează opțiunile lui Donald Trump, iar în absența unor numiri oficiale, rivalitățile interne se accentuează.

Plecările succesive ale membrilor guvernului din ultimele săptămâni au slăbit administrația. Miniștrii știu acum că pot fi dați afară din Casa Albă la primul eșec. Directorul FBI, Kash Patel, a intrat astfel în panică la începutul lunii aprilie după ce nu a reușit să se conecteze la portalurile guvernamentale. Era convins că a fost demis de Donald Trump fără avertisment, a relatat „The Atlantic” săptămâna trecută, într-un reportaj detaliat despre „comportamentul haotic” al directorului FBI.

Record de impopularitate

Înclinația lui Kash Patel pentru petreceri cu mult alcool a perturbat funcționarea agenției federale. Membrii echipei sale de securitate au fost nevoiți să-l trezească în repetate rânduri, ajungând chiar să ia în calcul folosirea unui berbec pentru a intra, atunci când acesta nu răspundea. Briefingurile de dimineață au fost mutate mai târziu în cursul zilei. În weekend, îi place să meargă la Las Vegas pentru a se relaxa. Kash Patel „este adesea absent sau de negăsit, ceea ce întârzie luarea deciziilor urgente necesare pentru avansarea anchetelor”, precizează revista.

Directorul FBI a criticat un articol „plin de acuzații false și evident inventate” și a depus plângere pentru defăimare. Preluând o strategie utilizată de Donald Trump însuși după revenirea la putere, el cere despăgubiri de 250 de milioane de dolari publicației. „Dacă vreți să-mi atacați reputația, continuați. Vă aștept. Ne vom vedea în instanță”, a insistat el, într-o intervenție la Fox News.

Democrații, la rândul lor, au folosit imediat aceste noi dezvăluiri pentru a cere demisia lui Kash Patel. „Americanii merită un lider stabil și SOBRU la conducerea FBI”, a declarat luni Chuck Schumer, liderul democraților din Senat. „Fiecare zi în care rămâne în funcție reprezintă un risc pentru securitatea națională”, a scris el pe X.

„Vârtejul” schimbărilor de miniștri ar putea continua odată cu apropierea alegerilor de la jumătatea mandatului, la începutul lunii noiembrie. De la începutul războiului din Iran, Donald Trump atinge noi recorduri de impopularitate, coborând sub cel mai scăzut nivel din primul său mandat. Mai puțin de 40% dintre americani spun că îi aprobă acțiunile, potrivit unei sinteze de sondaje realizate de „New York Times”. (Material realizat cu sprijinul Rador Radio România)