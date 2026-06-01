„Acesta va fi noul PC”. Nvidia și Windows au făcut un anunț „la fel de important ca trecerea de la telefon la smartphone”

Nvidia a prezentat luni un nou procesor pentru laptopuri cu sistem de operare Windows, conceput pentru a sparge dominația tehnologiei Intel în acest domeniu și pentru a moderniza dispozitivele în era inteligenței artificiale (AI), transmite France Presse.

„Microsoft și Nvidia vor reinventa PC-ul, acesta va fi noul PC (calculator personal) ”, a declarat Jensen Huang, directorul general al Nvidia, cu ocazia anunțului din cadrul târgului Computex de la Taipei privind lansarea în toamnă a „RTX Spark”.

Un computer care poate rula orice

Cei doi giganți americani ai tehnologiei „au optimizat meticulos totul pentru ca acest computer să poată rula literalmente tot ce a creat vreodată lumea și, în plus, acum rulează agenți (AI)”, a precizat Jensen Huang.

„Dacă doriți să vă ocupați de biologie digitală, procesare seismică sau astrofizică, nicio problemă”, a afirmat el.

Nvidia este cunoscută în principal pentru GPU-urile sale, cipuri grafice dedicate calculului de imagini, în special pentru jocurile video, și care au devenit mai recent motorul instrumentelor de AI, de la chatboti la generatoare de imagini, trecând prin agenți capabili să execute sarcini pentru utilizatori.

„Intel și AMD sunt victimele imediate”

În timp ce guvernele și companiile investesc sute de miliarde de dolari în infrastructurile de IA, valoarea companiei a depășit 5.000 de miliarde de dolari, adică mai mult decât produsul intern brut (PIB) al Japoniei sau al Indiei.

Cu toate acestea, anunțul de luni se concentrează mai degrabă pe un nou CPU, sau procesor central, care funcționează precum „creierul” computerului.

„Nvidia ocolește lanțul tradițional de aprovizionare al PC-urilor pentru a construi un monopol hardware de la un capăt la altul”, a subliniat pentru AFP Stephen Wu, fost inginer în AI și fondator al fondului de investiții Carthage Capital, calificând acest anunț drept o evoluție așteptată de mult timp în industria tehnologică.

„Intel și AMD sunt victimele imediate”, a adăugat el, precizând că „pentru utilizatorii de IA, acest hardware va oferi în sfârșit lățimea de bandă de memorie necesară pentru a rula local modele robuste, fără latență”.

„Prima gamă de PC-uri complet reinventată”

Nvidia echipase deja mai multe tablete care funcționau sub Windows la începutul anilor 2010.

„Dar acest nou dispozitiv se poziționează ca un instrument capabil să execute cu ușurință servicii de AI, precum agenții, care au capacitatea de a efectua sarcini în numele utilizatorilor.

„Este prima gamă de PC-uri complet regândită și reinventată în ultimii 40 de ani”, a spus , a declarat Jensen Huang.

„Nu există nicio îndoială că această reinventare a computerului este la fel de importantă ca transformarea telefonului în ceea ce cunoaștem astăzi sub numele de smartphone”, a adăugat șeful Nvidia.