Achiziționarea E.ON Energie de către ungurii de la MVM nu a primit aviz din partea Comisiei pentru investiții străine / Cazul este trimis la CSAT

Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD) a anunțat miercuri că a hotărât să nu avizeze tranzacția prin care MVM Zrt. (Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság) (MVM Group), companie de stat ungară, intenționează să achiziționeze divizia de furnizare gaze și energie electrică a E.ON Energie România.

CEISD a decis să înainteze către Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) propunerea de neavizare a operațiunii notificate, se arată într-un comunicat al Cancelariei prim-ministrului Ilie Bolojan.

Potrivit acestuia, avizul emis de CSAT are caracter obligatoriu, iar termenul pentru emiterea acestuia este de 90 de zile de la momentul sesizării.

CEISD precizează că MVM Energy Private Limited Liability Company, prin vehiculul investițional Sonnet Romania Holding S.A., vrea să achiziționeze 68,18% din capitalul social al E.ON Energie Romania S.A. și 97,92% din capitalul social al E.ON Asist Complet S.A.

Investitorul a fost notificat asupra declanșării acestei proceduri la data de 14 februarie 2025, iar, în cadrul analizei, au fost examinate elementele principale ale tranzacției, inclusiv profilul investitorului, implicațiile asupra infrastructurii critice naționale și posibilele consecințe pentru securitatea energetică a României, se mai arată în comunicat.

MVM a anunțat pe 16 decembrie că a ajuns la un acord cu nemții de la E.ON pentru preluarea diviziei de furnizare E.ON Energie România, un business cu 3,4 milioane de clienți. Tranzacția are nevoie de acordul statului român.

Ministerul Energiei susținea, în ianuarie, că a sesizat Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD) în legătură cu tranzacția.

Tranzacția ridică probleme de securitate, afirma Ministerul Energiei în luna ianurie, prin potențialul său de a submina independența energetică a României și de a favoriza influențele externe ostile Uniunii Europene.

În urma unei analize, Ministerul Energiei a identificat mai multe motive de îngrijorare legate de această tranzacție, totul pornind de la relația strânsă dintre compania ungară și Federația Rusă.

Ce acuza Ministerul Energiei în luna ianuarie

MVM Zrt. are relații comerciale extinse cu Gazprom și Rosatom, companii rusești aflate sub sancțiuni internaționale, prin care Ungaria își menține o dependență ridicată de gazele naturale și tehnologia nucleară din Rusia.

Au fost identificate elemente de “decisive influence, shadow control, influence by economic dependence și effective control”, atât în cadrul MVM Grup cât și a societății prin intermediul căreia se intenționează cumpărarea pachetului majoritar al E.ON Energie România.

Ministerul Energiei arată că din analiza documentației depuse de MVM rezultă că structura contractuală și clauzele aferente tranzacției generează o posibilitate de cesiune ulterioară a participațiilor cumpărate de la E.ON Energie România către entități din afara Uniunii Europene sau către alte entități care nu figurează ca părți inițiale ale tranzacției.

Această vulnerabilitate contractuală poate facilita transferul indirect al controlului către actori economici sau politici ce nu respectă rigorile și standardele de conformitate impuse de legislația europeană în domeniul energetic și transparență a tranzacțiilor.

Ministerul Energiei a identificat lipsa unor garanții legale și contractuale în protejarea datelor companiei E.ON Energie România și ale datelor cu caracter personal ale peste 3 milioane de clienți români.

Acestea ar putea fi accesate/vehiculate de alți parteneri comerciali ai grupului MVM, de entități din afara Uniunii Europene, respectiv de entități rusești cu care grupul se află în raporturi comerciale.

S-au constatat declarațiile incomplete și proveniența neclară a fondurilor MVM pentru această achiziție, ridicând suspiciuni privind respectarea legislației europene în materie de prevenire a spălării banilor și a regulilor concurențiale. Trebuie analizat și valoarea propusă a tranzacției.

Există date conform cărora raporturile comerciale ale MVM cu companii controlate de Federația Rusă au la bază prestarea unor bunuri și servicii la tarife care generează o capitalizare indirectă a grupului MVM cu fonduri din afara Uniunii Europene.

Informațiile din documentația MVM de a reduce consumul de gaze naturale contravin Strategiei Energetice a României și Programului de Guvernare 2024-2028, care prioritizează extinderea accesului populației la rețelele de gaz și valorificarea resurselor interne, mai arată Ministerul Energiei.

Potrivit Ministerului Energiei, au fost analizate comparativ tranzacții similare, cum este cazul achiziției producătorului de trenuri Talgo în Spania, care au fost respinse din cauza legăturilor MVM cu entități rusești și a influenței politice exercitate de guvernul ungar.