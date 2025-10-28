Acord de 1 miliard de euro: Ce armament va produce gigantul german Rheinmetall în Bulgaria

Convoi militar în cadrul exercițiului militar Grand Eagle (Germania, Polonia și Lituania). Aprovizionarea convoiului, gestionată de de compania Rheinmetall. Poligonul militar Oberlausitz, lângă Weisskeissel, Germania, pe 6 septembrie 2025. FOTO: Florian Gaertner / imago stock and people / Profimedia

Bulgaria și gigantul european din domeniul apărării Rheinmetall au semnat, marți, un acord în valoare de peste 1 miliard de euro (1,2 miliarde de dolari) pentru construirea unei fabrici care va produce praf de pușcă și obuze de artilerie de 155 mm, informează Reuters.

Oficialii au declarat că proiectul este important pentru Bulgaria și Europa în ansamblu, întrucât regiunea intenționează să-și modernizeze capacitățile de apărare în urma invaziei ruse din Ucraina. Rheinmetall este unul dintre principalii beneficiari ai creșterii cheltuielilor militare. Compania este cel mai mare producător german de armament și al cincilea la nivel european.

Proiectul va fi o asociere între Rheinmetall și VMZ din Bulgaria, în care compania germană va deține o participație de 51%, iar VMZ 49%. Bulgaria își va finanța participația cu un împrumut în cadrul mecanismului european SAFE pentru stimularea investițiilor în domeniul apărării.

Contractul a fost semnat de directorul general al Rheinmetall, Armin Papperger, și de directorul VMZ, Ivan Getsov, în cadrul unei ceremonii la sediul Consiliului de Miniștri din capitala Bulgariei, Sofia.

„Odată cu semnarea acestui contract, marcăm începutul unui parteneriat strategic între statul bulgar și concernul german din domeniul tehnologiei, care va schimba viitorul industriei de apărare bulgare”, a declarat prim-ministrul Rosen Zhelyazkov, după ceremonia de semnare.

Papperger a anunțat că fabrica va fi construită în termen de 14 luni și că Bulgaria va contribui în mod semnificativ la satisfacerea nevoilor Europei și NATO în materie de muniție.

„Bulgaria avansează cu o viteză fără precedent”, a declarat Papperger. „Cu această a doua întâlnire, înființăm una dintre cele mai bune fabrici din Europa”, a adăugat CEO-ul Rheinmetall.

El s-a referit la întâlnirea precedentă, din august, de la Berlin, dintre Rheinmetall și Boyko Borissov, liderul partidului de centru-dreapta GERB, aflat la guvernare în Bulgaria, în cadrul căreia s-a convenit asupra proiectului.

Guvernul de la Sofia a afirmat că proiectul va crea aproximativ 1.000 de locuri de muncă și va restabili un element-cheie al capacității de apărare a Bulgariei. Producția va include praf de pușcă, obuze de artilerie de 155 mm și cele mai noi sisteme modulare de încărcare.

Rheinmetall investește în mai multe țări europene pentru a-și extinde capacitatea și are alianțe cu alte firme din domeniul apărării, printre care Leonardo din Italia și grupul american Lockheed Martin.