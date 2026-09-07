Acord de colaborare parlamentară între PNL și USR. O sesizare la CCR este primul demers comun

Grupurile parlamentare ale PNL şi USR au semnat, luni, un acord de colaborare parlamentară pentru sesiunile din această legislatură, stabilind printre priorităţi reforma administraţiei, reforma electorală, eliminarea supraimpozitării muncii part-time, informează Agerpres. Totodată, parlamentarii celor două partide au sesizat Curtea Constituțională privind configurația politică a noului birou permanent de la Camera Deputaților.

„Grupurile parlamentare ale PNL şi USR, atât din Senat, cât şi din Camera Deputaţilor au semnat un acord de colaborare parlamentară pentru întărirea cooperării în Legislativul României şi ne-am asumat, de asemenea, un set de priorităţi”, a anunţat liderul deputaţilor USR din Camera Deputaţilor, Diana Stoica, la Parlament.

Un acord de colaborare „reformist”

Ea a spus că priorităţile asumate prin acest acord vizează reforma administraţiei publice începută deja de guvernul Bolojan, reforma administrativ-teritorială, reforma electorală cu reducerea numărului de parlamentari, eliminarea supraimpozitării muncii part time, pe care Stoica o consideră „o nedreptate”.

Liderul deputaţilor PNL, Gabriel Andronache, a afirmat că acordul de colaborare este „general şi reformist”. PNL şi USR au făcut public acordul de colaborare dintre cele două partide, a adăugat el, cerând, în mod imperativ, PSD să facă publice protocoalele încheiate cu partidele extremiste din Parlament.

„Vrem să ştim şi noi ce au semnat şi la ce s-au angajat. S-au angajat să depună reglementări antireformiste? S-au angajat pentru a avea voturi pentru a trece un guvern PSD, AUR, S.O.S., la chestiuni care ne pot aduce în situaţie de infringement? Vrem să ştim lucrurile acestea. Este bine să fie transparenţi, să publice aceste acorduri pe care ei le-au anunţat”, a declarat Andronache.

În esență, acordul PNL-USR prevede coordonarea celor două grupuri în ce privește susținerea și votarea proiectelor de lege.

Priorităţile legislative se stabilesc la începutul sesiunilor parlamentare şi se aprobă de fiecare grup în parte, după o consulare prealabilă între liderii de grup, se mai arată în document, menţionându-se, între acestea, reforma administraţiei publice, reforma administrativ-teritorială, reforma electorală şi eliminare supraimpozitării muncii part-time.

Conducerea Camerei, contestată la CCR

Un prim demers comun al grupurilor USR și PNL din Camera Deputaților este depunerea unei sesizări către Curtea Constituţională prin care reclamă „decizia abuzivă a noii majorităţi” din forul legislativ privind numirea a doi membri în Biroul Permanent.

„Am semnat şi am depus astăzi o sesizare către Curtea Constituţională pentru acea decizie abuzivă luată de noua majoritate toxică din Parlament PSD-AUR şi extremişti prin care au băgat în conducerea Camerei Deputaţilor doi reprezentanţi ai unor partide extremiste”, a declarat Diana Stoica la Parlament.

Deputatul USR Alexandru Dimitriu a citat un articol din Constituţie conform căruia trebuie să fie respectată ponderea dată din Parlament, această pondere nefiind, potrivit lui, îndeplinită.

„13 deputaţi de la SOS generează un loc în Biroul permanent, în timp ce 54 de deputaţi PNL generează tot un loc. (…) Este o încălcare flagrantă a dispoziţiilor constituţionale, e o încălcare flagrantă a statului de drept”, a susţinut Dimitriu.

Marţi, 1 septembrie, prima şedinţă de plen a Camerei Deputaţilor din sesiunea ordinară a început cu dispute între parlamentari privind repartizarea funcţiilor din Biroul Permanent, în urma căreia PNL și USR au pierdut câte o funcție de secretar în favoarea AUR și SOS România.