Acord de „reciprocitate”. Ce vor negocia liderii PNL, USR și UDMR pentru viitorul guvern

Liberalii au decis extinderea mandatului de negociere, astfel încât Ilie Bolojan să poată susține acordul de reciprocitate, pe principiul: dacă PSD susține învestirea guvernului de centru-dreapta PNL, USR, UDMR, să voteze și ei un guvern social-democrat, pe un termen convenit, au declarat surse politice pentru HotNews.

O decizie similară a fost luată, anterior, și în UDMR. USR a cerut public încă de joi aplicarea acestui principiu al reciprocității.

Acordul ar deschide calea pentru negocierea unei rotative guvernamentale. Potrivit surselor HotNews, această variantă va fi propusă în cadrul eventualelor consultări de la Palatul Cotroceni.

În cadrul declarațiilor făcute vineri la sediul PNL, Ilie Bolojan nu a vorbit public despre acordul de „reciprocitate”.

Joi, la Vila Lac, social-democrații s-au opus vehement unui astfel de acord de susținere reciprocă, potrivit surselor HotNews.



Însă, în cealaltă tabără, se mizează pe o flexibilizare a negocierilor, pentru a evita alegerile anticipate, pe care niciun partid implicat în negocieri nu și le-ar dori.

Liderii PNL, USR și UDMR au anunțat vineri că îl propun pe europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan pentru funcţia de prim-ministru al României pentru a conducere un Guvern minoritar de dreapta.

Siegfried Mureşan a declarat că are experienţă în ceea ce priveşte „urgenţele României” şi că vrea un guvern „pro-european prin acţiune, nu prin declaraţii”.

„Ştim exact ce e de făcut pentru a încheia cu succes PNRR”, a adăugat vicepreședintele PNL.